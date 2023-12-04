بريطانيا تبحث إرسال محامين إلى المحاكم الرواندية كجزء من اتفاق نقل طالبي اللجوء

لندن: من الممكن أن يتم إرسال محامين بريطانيين إلى المحاكم الرواندية، في إطار اتفاق جديد يهدف إلى تنفيذ خطة الحكومة في النهاية لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية ،بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الاثنين.

ومن المفهوم أن وزير الداخلية جيمس كليفرلي، على وشك وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة مع رواندا، في إطار هدف رئيس الوزراء ريشي سوناك، المتمثل في جعل الخطة محكمة من الناحية القانونية بعد صدور حكم المحكمة العليا ضدها .

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة بالحكومة لوسي فريزر إن وزارة الداخلية تبحث “بعناية فائقة” فكرة إرسال محامين من الحكومة البريطانية إلى رواندا للتعامل مع المخاوف المتعلقة بالنظام القانوني هناك.

يشار إلى أن بريطانيا وقعت خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون مع رواندا في نيسان/أبريل العام الماضي على اتفاق لإرسال مهاجرين غير مسجّلين إلى مراكز مؤقتة في الدولة الأفريقية.

وانتقد عدد من الزعماء السياسيين والجمعيات الخيرية في بريطانيا خطة الحكومة بإرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفين الخطة بأنها ” قاسية”، وحذروا من سجل البلاد في قضايا حقوق الإنسان.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ، وصل 22 ألف و289 شخصا إلى بريطانيا عبر القنال الإنكليزي، وهذا الرقم مازال أقل مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، حيث قام 27 ألف و705 أشخاص بعملية العبور.

(د ب أ)