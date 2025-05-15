بريطانيا تبدأ محادثات بشأن مراكز العودة للاجئين المرفوضة طلباتهم

لندن: تعتزم المملكة المتحدة البدء في محادثات مع دول أخرى بشأن “مراكز العودة” للأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم فيما تسعى الحكومة للقيام بحملة صارمة بحق السفن الصغيرة التي تعبر القنال الإنكليزي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال رحلة إلى ألبانيا اليوم الخميس، أن الحكومة سوف تبدأ استكشاف احتمالية إرسال الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم ، للنظر فيها في دولة ثالثة قبل الترحيل.

ولن تدل الحكومة بأي تعليق بشأن الدول التي سوف تشارك في المحادثات ولكن من المفهوم أن المسألة لن تكون مدرجة على جدول أعمال اجتماعات رئيس الوزراء في تيرانا اليوم الخميس.

ويأتي الإعلان في نفس الأسبوع الذي تجاوز فيه عدد من عبروا القناة في سفن صغيرة 12 ألف هذا العام، مما يضع 2025 على مسار أن يكون عاما قياسيا لعمليات العبور.

وقال ستارمر إن إنشاء مراكز العودة لن يكون الحل السحري لوقف عمليات العبور.

ولكن إلى جانب التدابير الأخرى الرامية إلى التصدي لعصابات التهريب وإعادة من ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة، فإن هذا من شأنه أن “يسمح لنا بمكافحة هذه التجارة الخبيثة والتأكد من أننا نمنع هؤلاء الأشخاص من عبور القنال”.

وفي حال إنشائها، سوف تستهدف مراكز العودة طالبي اللجوء المرفوضين الذين يسعون إلى تأخير ترحيلهم أو فقدوا أوراقهم.

