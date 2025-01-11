بريطانيا تحذر حركة “حبد” اليهودية بعد جمعها أموالاً لجندي إسرائيلي

لندن: وجهت بريطانيا، السبت، تحذيرا لحركة “حبد” اليهودية المتطرفة على خلفية جمعها أموالا لجندي إسرائيلي في مدن بريطانية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الحكومة البريطانية “وجهت تحذيرا للجماعة الاستيطانية الإسرائيلية حبد بعدما أكدت اللجنة الحكومية للإشراف على المنظمات الخيرية في المملكة المتحدة جمع الجماعة الأموال لصالح جندي إسرائيلي”.

وأوضحت الصحيفة أن الحركة الاستيطانية المتطرفة “حبد” “قامت بجمع أموال لصالح جندي إسرائيلي قاتل خلال الحرب على غزة ولبنان”.

ونقلت عن “اللجنة الحكومية للإشراف على المنظمات الخيرية في المملكة المتحدة” أنه “ليس قانونيا أو مقبولا أن تقوم منظمة خيرية بجمع أموال لجندي في جيش أجنبي”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحركة المتطرفة “بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بجمع الأموال من فرعها في لندن، وتم تقديم أكثر من 180 شكوى حول هذا النشاط للجنة البريطانية”.

وحسب الصحيفة “جمعت الحركة حوالي 2289 جنيها إسترلينيا (2794 دولارا)، حوَّلت جزءا منه للجندي الإسرائيلي (لم تسمه) مباشرة، فيما قامت بشراء معدات قتالية له بالمبلغ الباقي”.

وتعتبر حركة “حبد” واحدة من أكبر الحركات الحسيدية المعروفة حول العالم، بل أكبر وأقدم منظمة يهودية، فقد تم تأسيسها على يد الحاخام شنيؤر زلمان ملادي، عام 1788 في بيلاروسيا، ثم انتقلت إلى لاتفيا، ومنها إلى بولندا، ثم مدينة بروكلين بنيويورك الأمريكية، عام 1940، حيث مقرها الرئيس.

و”حبد” اختصار عبري للقدرات الفكرية الثلاث “الحكمة، الفهم، المعرفة”، وهي حركة أو جماعة يهودية متطرفة، تزعم اهتمامها بالحاجات الروحية والمادية لجميع اليهود حول العالم وتعمل على تعزيز ارتباطهم بطقوس اليهودية وإيمانها، بحسب موقعها الإلكتروني.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة مكتوب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل” خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)