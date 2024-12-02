بريطانيا تحمّل نظام الأسد مسؤولية الأوضاع الراهنة في سوريا

مدخل موقع عسكري مهجور عليه أعلام إيرانية في كفرنبل، بعد تقدم مقاتلي المعارضة السورية إلى المنطقة. 1 ديسمبر 2024. رويترز

لندن: قالت وزارة الخارجية البريطانية إن ما تشهده سوريا حالياً من اشتباكات ناجمٌ عن الرفض المستمر لنظام بشار الأسد المشاركة في العمليات السياسية.

وأوضح مكتب المتحدث باسم الخارجية البريطانية، في بيان مساء الأحد، أن لندن تدعو جميع الأطراف في سوريا لحماية المدنيين والبنية التحتية للبلاد.

وأشار البيان إلى ضرورة اللجوء إلى الحل السياسي من أجل إنهاء الصراعات في سوريا.

وتابع: “إن رفض نظام الأسد المستمر للمشاركة في العملية السياسية واعتماده على روسيا وإيران خلق بيئة مناسبة للتطورات الأخيرة”.

ودعا البيان النظام والجهات الفاعلة الأخرى إلى دعم المفاوضات والمشاركة فيها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، اندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي.

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي باتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على عدة مناطق في ريف إدلب.

ودخلت قوات المعارضة حلب، عصر الجمعة، وسيطرت على معظم أحياء المدينة ومواقع مهمة، أبرزها مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب التاريخية.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون، بالإضافة إلى مدينة سراقب الإستراتيجية.

(الأناضول)