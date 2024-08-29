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بريطانيا تدرج شخصين على قوائم حظر السفر بموجب عقوبات لمكافحة الإرهاب

منذ 15 دقيقة

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لندن: قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس إنها فرضت حظرا على السفر على مصطفى عياش الذي أدرجته هذا العام على قوائم العقوبات بسبب الترويج للإرهاب وعلى ناظم أحمد المشتبه بأنه يمول جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضافت أن الرجلين، الخاضعين بالفعل لعقوبة تجميد أصولهما بموجب صلاحيات قوانين مكافحة الإرهاب المحلية، لن يمكنهما بموجب القرار الجديد أيضا الدخول إلى بريطانيا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن “حظر السفر هو جزء من الجهود المستمرة لحماية سلامة الاقتصاد البريطاني من تهديدات تمويل الإرهاب”.

وفٌرضت عقوبات على عياش في مارس آذار من هذا العام بتهمة توفير الدعم المالي لشبكة إعلامية قالت الحكومة إنها تدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتروج للإرهاب.

وحظرت بريطانيا حركة حماس في عام 2021. وبموجب قانون الإرهاب، فإن أي شخص يعبر عن دعمه للجماعة أو يرفع علمها أو يجري ترتيبات لاجتماعاتها يعد مخالفا للقانون.

وفرضت بريطانيا عقوبات على ناظم أحمد في أبريل نيسان 2023 للاشتباه في تورطه في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران. وفرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات في عام 2019.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة البريطانية في عام 2023، يمتلك أحمد مجموعة فنية واسعة النطاق في المملكة المتحدة ويدير أعمالا مع العديد من الفنانين والمعارض الفنية وبيوت المزادات في بريطانيا.

(رويترز)

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