بريطانيا تدرس إجراء تحقيق في استحواذ محتمل تقوده الإمارات على صحيفة تليغراف

لندن: قالت لوسي فريزر، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية وشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، إن البلاد ستقرر اليوم الثلاثاء، ما إذا كانت ستبدأ تحقيقا وافيا في استحواذ تقوده الإمارات على صحيفة تليغراف، وهي خطوة قد تفضي إلى قانون جديد مقترح لوقف الصفقة.

وتعدل الحكومة تشريعا لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف استجابة لمخاوف المشرعين بشأن محاولة شركة “ريد بيرد آي.إم.آي” المدعومة من أبوظبي لشراء صحيفة تليغراف.

وأوضحت فريزر لإذاعة إل. بي. سي أن “التشريع سيدخل حيز التنفيذ بعد الموافقة الملكية، والتي أعتقد أنها ستتم في غضون شهر أو شهرين تقريبا… إذا كانت مسألة تليغراف لا تزال قائمة، فسوف يؤثر عليها”.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فريزر القول إن جهاز تنظيم الإعلام في بريطانيا “أوفكوم” يرى ان شركة إنترناشونال ميديا إنفستمنت (آي.إم.آي) الموجود مقرها في الإمارات العربية المتحدة وصاحبة حصلة الأغلبية في الشركة المشتركة مع ريد بيرد كابيتال بارتنرز يمكن أن يكون لديها “حافز” لـ “التأثير” على إصدارات مجموعة تيليغراف ميديا غروب.

وأضافت فريزر في بيان مكتوب موجه للبرلمان البريطاني اليوم إن الصفقة يمكن أن تكون ضد المصلحة العامة في بريطانيا من خلال التأثير على دقة عرض الأخبار وحرية التعبير في كتابات الرأي بصحيفتي ديلي تيليغراف وصاندي تيليغراف، مشيرة إلى أنها تفكر في تأكيد إجراء مراجعة دقيقة على مرحلتين للصفقة، بعد منح شركة ريد بيرد آي.إم.آي فرصة للرد على المخاوف.

وذكرت بلومبرغ أن تصريحات وزيرة الثقافة تفتح الباب أمام تحليل للمشكلات التنظيمية المحيطة بصفقة الاستحواذ على تيليغراف يستغرق فترة طويلة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تمرير قانون يحظر امتلاك دولة أجنبية لوسائل إعلام بريطانية. وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لمنع العرض المدعوم من الامارات للاستحواذ على الصحيفة البريطانية.

يذكر أن شركة ريد بيرد آي.إم.آي تدرس بيع تيليغراف التي استحوذت على حصة أغلبية فيها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد موافقتها على تقديم حزمة قروض لعائلة باركلاي بحسب ما ذكرته بلومبرغ في وقت سابق.

(وكالات)