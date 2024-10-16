بريطانيا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في غزة- (فيديو)

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إن بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، كما تدرس بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الجزائر أيضا دعت إلى الاجتماع العاجل لمجلس الأمن.
وذكرت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن الإمدادات الغذائية لقطاع غزة تراجعت بصورة حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة. وقالت الولايات المتحدة إنه ينبغي أن يتحسن الوضع الإنساني وإلا قد تواجه إسرائيل قيودا محتملة على المساعدات العسكرية.
وقال ستارمر أمام البرلمان ردا على أسئلة بشأن الوضع “هناك حاجة ملحة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، والأمر مستمر الآن منذ فترة طويلة للغاية”.
Keir Starmer was asked by Ed Davey if he’s going to sanction Israeil finance Minister Smotrich for saying that starving 2M people in Gaza may be ‘justified & moral’ & the national security Minister Ben Gvir who called the settlers who killed a 19 year old in the West Bank heroes. pic.twitter.com/EwtW2YzNIL
— Mukhtar (@I_amMukhtar) October 16, 2024
وذكر لامي في بيان إن إسرائيل يجب أن تضمن حماية المدنيين وفتح الطرق للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيتناول هذه الأمور.
وقال ستارمر أيضا إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير بسبب تعليقات لهما بشأن الصراع.
وأفادت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان أيضا يدرس فرض عقوبات على الوزيرين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في يونيو حزيران.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستفرض عقوبات على الوزيرين بسبب التعليقات قال ستارمر “ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح”.
وكان سموتريتش قد قال في تصريحات إن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررا، بينما وصف بن غفير مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية بأنهم أبطال.
وقال ستارمر “يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال”.
وأضاف “ستعقد بريطانيا إلى جانب فرنسا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الأمر”.
(رويترز)
مجلس النصب والاحتيال
بريطانيا احد أعمدة
الفتن والدمار في العالم ومؤسسة
مايمسي اسرائيل والسعوديه
القتل والدمار في غزه ولبنان وقبلها العراق وليبيا
ومجلس النصب والاحتيال يجتمع
وكلها تمثليات
وخداع
حسبنا الله ونعم الوكيل
تمثيلية وخداع
حسبنا الله ونعم الوكيل
لم يعد يخفى حتى على المبتدئين في السياسة
أن هؤلاء الساسة الإنكليز (سواء يسار أو يمين أو وسط لا فرق)
لا يدعون إلى اجتماعات عاجلة لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في غزة أو غيرها
إلا بعد تنفيذ كافة المهمات الإجرامية الوحشية والهمجية والبربرية على أيدي مهنتهم العتف من الصهاينة
هؤلاء الساسة الإنكليز لا يختلفون في الجوهر عن الساسة الأمريكان في ظرف النفاق الإجرامي وذرف دموع التماسيح – هذه حقيقة خبرناها على مدى سنوات طويلة !!
بريطانيا الخبيثة تبقى خبيثة و هي تكرس كل خبثها لخدمة الصهيونية
احتيال ونصب. وتمثيليات. احفظ ماء الوجه
بريطانيا. وفرنسا. محور الشر.
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، بريطانيا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في غزة هذه الدولة التي تريد اجتماعا عاجلا لمجلس الهم والنكد مجلس القتلة مجلس تقنين الاستعمار وقتل الشعوب وسرقة خيرات البلاد والعباد هذه الدولة هي القاتل الحقيقي لنا العرب هم من زرع هذا الكيان في قلب العالم العربي التعيس هم الذين يخططون والكل خلفهم وأول من خلفهم أمريكا في أول الطابور وبعد أذلك بقية القتلة هذه الدولة سبب تدمير العراق وشنق صدام حسين هذه الدولة يجب محاسبتها على ما فعلت في أفريقيا والعالم العربي هذه الدولة هي القاتل الحقيقي لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا في غزة وفي كل مكان في عالمنا العربي الأفريقي هذه الدولة ترسل المال والسلاح والمرتزقة ومزدوجا الجنسية إلى إسرائيل لقتل كل طفل في عالمنا العربي وتدمير بلادنا وعندما ترسل هذه الدول كل هذا الجميع خلفها ويفعل مثلها نحن لا نريد مجلس الزفت والنفاق والغدر نحن في انتظار عدالة السماء وما أحلاها وما أجملها وما أقواها وما اعدلها. نحن لا نريد منكم شيئا. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل…
بريطانيا أصلا داعمة للارهاب الصهيوني
المطلوب عربياً وإسلامياً وأوربياً وعالمياً ممارسة دبلوماسية فعالة مع الولايات المتحدة الأميركية من اجل عدم عرقلتها اصدار قرار ملزم من مجلس الأمن للامم المتحدة يتضمن الوقف الفوري للحروب الاسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الاراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية.
قبل أن يفرض رئيس ألوزراء عقوبات على وزيرين إسرائيليين، لماذا لم يقم بالإعتذار من ألشعب ألفلسطينى أولا ومن ألشعوب ألعربية كافة على دور وزير خارجية بريطانيا بلفور ألذى أعطى بنو صهيون وعدا بإقامة لهم وطن قومى على أرض فلسطين ألعربية التى كانت يومها تحت ألإنتداب ألبريطانى. قيل عن وعد بلفور، إنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق!!! هكذا بدأت نكبة فلسطين بخيانة بريطانية. منذ قيام هذه ألدولة فى ألعام 1948 وهى تتلقى ألمساعدات ألحربية والحياتية من بريطانيا ودول أوروبيه أخرى. ألكل يعرف كيف تمت عملية تهجير ألفلسطينيين من ديارهم فى فلسطين وللأسف بمساعدة بعض ألعرب ألمحيطين بالكيان ، بأن وعدوا ألفلسطينيين بالعودة ألسريعة إلى ديارهم بعد سحق ألعصابات ألصهيونية ولكن للأسف هذا لم يحدث لأن ألذى سحق كانت جيوش ألعرب ألتى لم يكن لديها سلاح للدفاع عن نفسها . بدأت ألنكبة وقامت وكالة ألإغاثة لإسكات ألفلسطينيين عما أصاباهم وقدمت ألخدمات للاجئين وبنت لهم ألخيام.. ألمهم هنا بريطانيا كانت أصل ألبلاء وأصل ألخيانه! هل قام ألعرب بعقاب بريطانيا؟ لا والله، بل قاموا بإقامة أفضل ألعلاقات معها تجارية وسياحية وغيرها.