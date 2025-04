بريطانيا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع الإنساني في غزة- (فيديو)

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إن بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، كما تدرس بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الجزائر أيضا دعت إلى الاجتماع العاجل لمجلس الأمن.

وذكرت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن الإمدادات الغذائية لقطاع غزة تراجعت بصورة حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة. وقالت الولايات المتحدة إنه ينبغي أن يتحسن الوضع الإنساني وإلا قد تواجه إسرائيل قيودا محتملة على المساعدات العسكرية.

وقال ستارمر أمام البرلمان ردا على أسئلة بشأن الوضع “هناك حاجة ملحة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، والأمر مستمر الآن منذ فترة طويلة للغاية”.

Keir Starmer was asked by Ed Davey if he’s going to sanction Israeil finance Minister Smotrich for saying that starving 2M people in Gaza may be ‘justified & moral’ & the national security Minister Ben Gvir who called the settlers who killed a 19 year old in the West Bank heroes. pic.twitter.com/EwtW2YzNIL

— Mukhtar (@I_amMukhtar) October 16, 2024