بريطانيا تدين استيلاء إسرائيل على 8 آلاف دونم في الضفة

لندن: أدانت بريطانيا قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي الفلسطينيين في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، الأربعاء، إن “بريطانيا تدين بشدة استيلاء الحكومة الإسرائيلية على أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن”.

وأضافت أنها أكبر عملية مصادرة منذ اتفاقية أوسلو 1994، مؤكدة “رفضها لعمليات الاستيلاء التي بلغت ذروتها عام 2024”.

ودعت بريطانيا إسرائيل إلى التوقف عن مصادرة أراضي الفلسطينيين.

وشددت على أن المستوطنات تعتبر غير قانونية بحسب القانون الدولي، كما أنها تزيد صعوبة مساعي الأمن والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) “تخصيص 8 آلاف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع) في غور الأردن أراضي إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف”.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وسبق لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أن أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر 2022.

وحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات “غير قانونية” وتشكل عقبة أمام تطبيق “حل الدولتين” القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

(الأناضول)