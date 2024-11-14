بريطانيا تدين تصريحات سموتريتش بشأن ضم الضفة الغربية

لندن: أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المتعلقة بضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال فالكونر في منشور على منصة إكس الخميس: “أدين تصريحات الوزير سموتريتش التي تقترح ضم أراضي الضفة الغربية”.

وأكد أن الضم يقوض آمال السلام، ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، ووصفه بأنه “غير شرعي بموجب القانون الدولي”.

وشدد الوزير البريطاني على ضرورة رفض الحكومة الإسرائيلية ذلك التصريح الذي أطلقه سموتريتش.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة” على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش – وهو وزير بوزارة الدفاع – بأن يكون “2025 عام السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، حيث دعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن “للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

وبدعم أمريكي، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 781 شهيدا ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(وكالات)