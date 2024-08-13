بريطانيا: تراجع نسبة البطالة وتباطؤ نمو الأجور

لندن – وكالات: تراجعت نسبة البطالة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع إلى 4.2% فيما تباطأ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ عامَين تقريباً، حسبما أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس الثلاثاء.

وتدنت نسبة البطالة إلى 4.2% في نهاية الربع الثاني من العام في انخفاض عن نسبة 4.4% المسجلة بين آذار/مارس ونهاية أيار/مايو، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان.

وكان محللون قد توقعوا زيادة طفيفة في نسبة البطالة في نهاية الربع الثاني من العام.

من جهة ثانية أشار مكتب الإحصاءات إلى أن نمو الأجور، باستثناء المكافآت، تباطأ من 5.8% إلى 5.4% خلال الفترة نفسها المشمولة بالتقرير، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ آب/أغسطس 2022.

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني «يواصل نمو الأجور الأساسية التباطؤ، رغم بقائه قوياً بشكل نسبي…يواصل عدد الوظائف الشاغرة التراجع، رغم أن العدد الإجمالي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة». من جانبها أشارت الخبيرة الاقتصادية لدى معهد «كابيتال إيكونوميكس» روث غريغوري إلى أن «بنك إنكلترا (المركزي) سيرحّب بمزيد من التيسير في نمو الأجور باعتباره علامة على تواصل الحلحلة في ظروف سوق العمل».

وأضافت «هذا يعطي بعض الدعم لتوقعاتنا بأن بنك إنكلترا سيمضي قُدُماً في تخفيضين إضافيين لسعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) في وقت لاحق من هذا العام».

وخفض بنك إنكلترا في وقت سابق من هذا الشهر تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 في مطلع العام 2020.