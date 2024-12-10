بريطانيا “تراقب عن كثب” احتمال عودة جهاديين من سوريا

لندن: اعلنت وزيرة الدولة المكلفة أمن الحدود والهجرة في بريطانيا الثلاثاء، أن الاستخبارات البريطانية “تراقب عن كثب” عودة محتملة لجهاديين في تنظيم “الدولة” إلى البلاد من سوريا، بعد سقوط رئيس النظام بشار الأسد.

وقالت أنغيلا إيغل لـ”بي بي سي” إنه “من الواضح أن أي عودة محتملة لجهاديين تثير القلق ولهذا السبب سنراقب عن كثب كيفية تطور الأوضاع في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأوضحت “تأكدوا أن أجهزة الاستخبارات تراقب ما يحدث عن كثب ونحن على اتصال بجميع حلفائنا لنرى كيف تتطور الأمور”.

ويخشى الأوروبيون احتمال عودة تنظيم “الدولة” الذي ما زال مقاتلوه ينشطون في سوريا أو اودعوا السجن في معسكرات تحت سيطرة الأكراد.

وذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” أن نحو 12 من “مقاتلي تنظيم “الدولة” المتشددين من المملكة المتحدة محتجزون في سجون في شمال شرق سوريا في مخيمات تحت سيطرة كردية.

ونقلت الصحيفة المحافظة عن مصادر أمنية أن المملكة المتحدة تواجه خطر عودة هؤلاء الجهاديين، إذا تأثرت السجون التي يحتجزون فيها بفوضى محتملة في سوريا.

وتمت الإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد الأحد بعد هجوم خاطف شنه تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الاسلامية، بعد حرب أهلية دامت 13 عاما.

وكان تنظيم “الدولة” أعلن إقامة “خلافة” عام 2014 على اراض ممتدة بين سوريا والعراق، وأرغم السكان على تطبيق صارم للشريعة قبل أن يهزم عام 2019. لكن مقاتلين في تنظيم “الدولة” ما زالوا يتواجدون في سوريا.

وفي كانون الثاني/يناير 2022، هاجم التنظيم سجن غويران في الحسكة (شمال شرق البلاد) حيث يُحتجز آلاف الجهاديين. وبعد عدة أيام من المعارك ومقتل المئات، استعادت قوات سوريا الديمقراطية بقيادة كردية، السيطرة على السجن.

(وكالات)