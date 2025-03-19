بريطانيا ترحّب بإحراز ترامب “تقدّما” نحو هدنة في أوكرانيا

لندن: رحّبت بريطانيا بإحراز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تقدّما نحو وقف لإطلاق النار” في أوكرانيا بعد أن اتّفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء على هدنة لمدة 30 يوما تقتصر على منشآت الطاقة.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان إنّ “هذه العملية ينبغي أن تؤدّي إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا. سندعمهم ما دام ذلك ضروريا لضمان عدم تمكن روسيا من شن غزو غير قانوني مرة أخرى”.

وبحسب داونينغ ستريت فقد تحدث ستارمر هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء بعيد ساعات قليلة من المكالمة التي جرت بين ترامب وبوتين.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء البريطانية إنّ ستارمر وزيلينسكي “ناقشا التقدّم الذي أحرزه الرئيس ترامب نحو وقف لإطلاق النار في المحادثات مع روسيا”.

وأضافت أنّ ستارمر أكّد أيضا “دعم المملكة المتحدة الثابت” لأوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء الغزو الروسي لهذا البلد.

واتّفق بوتين وترامب الثلاثاء على هدنة محدودة في أوكرانيا تقتصر على منشآت الطاقة، لكنّ المكالمة الهاتفية المرتقبة جدّا بينهما انتهت من دون خرق كبير يتيح التوصّل إلى وقف فعلي لإطلاق النار بين موسكو وكييف.

(أ ف ب)