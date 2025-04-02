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بريطانيا تريد التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم ولا تعتزم الرد فورا

منذ 16 ساعة

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لندن: أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز الأربعاء أنّ المملكة المتّحدة ما زالت ملتزمة بالتوصّل لاتفاق مع الولايات المتحدة “لتخفيف” تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا تعتزم اتّخاذ إجراءات انتقامية في الحال.

وقال الوزير “بما أنّ الولايات المتحدة هي أقرب حليف لنا، فإنّ نهجنا هو أن نبقى هادئين ونلتزم بهذا الاتفاق الذي نأمل أن يخفّف من تأثير ما تمّ الإعلان عنه اليوم”، أي رسوم جمركية بنسبة 10% على كل الصادرات البريطانية إلى الولايات المتّحدة، وهي أقلّ نسبة فرضها الملياردير الجمهوري على سائر شركاء بلاده التجاريين.

(أ ف ب)

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