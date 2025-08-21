سياسة | دولي

إدانة أوروبية لمخطط “إي1”: فرنسا تندد وبريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجًا على مشروع استيطاني شرقي القدس

منذ ساعة واحدة

سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة تسيبي حوتوفلي

حجم الخط
0

لندن/باريس: نددت فرنسا وبريطانيا، اليوم الخميس، بموافقة إسرائيل على مشروع استيطاني جديد في المنطقة المسماة “إي1” شرقي القدس، محذرتين من خطورته على مستقبل حل الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة “غير مقبول ويشكّل انتهاكًا للقانون الدولي”. وأوضحت أن المشروع من شأنه تقسيم الضفة الغربية المحتلة وعزلها عن القدس الشرقية.

وفي لندن، استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفيرة إسرائيل على خلفية القرار، مؤكدة أن الخطة تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي” وتهدد بإجهاض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

وكانت دول أوروبية عدة قد عبّرت عن رفضها للمشروع، معتبرة أنه يقوض أي جهود لإحياء المفاوضات السياسية ويضع مزيدًا من العقبات أمام تحقيق السلام في المنطقة.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الضفة الغربية المحتلة بالأرقام.. استيطان وصعوبات اقتصادية
منذ 22 ساعة
وزير خارجية بريطانيا: خطط إسرائيل الاستيطانية “يجب أن تتوقف الآن”
14 - أغسطس - 2025
الأمم المتحدة تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني الذي يقوض حل الدولتين
14 - أغسطس - 2025
أمريكا: استقرار الضفة الغربية يتماشى مع هدف ترامب تحقيق السلام بالمنطقة
14 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية