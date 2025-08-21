إدانة أوروبية لمخطط “إي1”: فرنسا تندد وبريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجًا على مشروع استيطاني شرقي القدس

لندن/باريس: نددت فرنسا وبريطانيا، اليوم الخميس، بموافقة إسرائيل على مشروع استيطاني جديد في المنطقة المسماة “إي1” شرقي القدس، محذرتين من خطورته على مستقبل حل الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة “غير مقبول ويشكّل انتهاكًا للقانون الدولي”. وأوضحت أن المشروع من شأنه تقسيم الضفة الغربية المحتلة وعزلها عن القدس الشرقية.

#Israel / #PalestinianTerritories | The decision by the Israeli Higher Planning Committee to approve plans for settlement construction in the E1 area, East of Jerusalem, is unacceptable and a violation of international law. We condemn this decision and call for its immediate… pic.twitter.com/Yk3l5fXUbU — France Diplomacy 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo_EN) August 21, 2025

وفي لندن، استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفيرة إسرائيل على خلفية القرار، مؤكدة أن الخطة تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي” وتهدد بإجهاض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

وكانت دول أوروبية عدة قد عبّرت عن رفضها للمشروع، معتبرة أنه يقوض أي جهود لإحياء المفاوضات السياسية ويضع مزيدًا من العقبات أمام تحقيق السلام في المنطقة.

(وكالات)