بريطانيا تصف استهداف إسرائيل كنيسة في غزة بـ”المروع

لندن: وصفت بريطانيا الأنباء عن استشهادمدنيين لجأوا إلى كنيسة “العائلة المقدسة” في غزة وإصابة آخرين بأنها “مروعة”.

جاء ذلك على لسان متحدث رئاسة الوزراء البريطانية، الاثنين، خلال موجز صحافي عقده في لندن.

وأشار المتحدث إلى أن “موقف المملكة المتحدة الداعم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بشرط امتثالها للقانون الإنساني الدولي، لم يتغير”.

وجدد تأكيد دعم الهدن الإنسانية “التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار”.

وشدد على ضرورة إلقاء حماس السلاح، مضيفا: “من المهم أن نتذكر لماذا كان على إسرائيل أن تدافع عن نفسها”.

وردا على سؤال بشأن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بضخ مياه البحر إلى الأنفاق في غزة، قال المتحدث: “موقفنا هو أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تتخذ أي إجراء من شأنه تقويض البنية التحتية الحيوية. لا أستطيع التعليق بشكل محدد أبعد من ذلك على ما يحدث على الأرض”.

وحول سؤال ث يتعلق بتعرض مصور الأناضول مصطفى الخاروف للضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجاوز عدد الصحافيين الشهداء في غزة 90، دعا المتحدث كافة الأطراف إلى تجنب استهداف الصحافيين.

وتابع: “يلعب الصحافيون في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة، دورا مهما في نقل ما يحدث في الصراع، ويتمتع الصحافيون العاملون في مناطق الصراع بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي. ندعو جميع الأطراف إلى تجنب استهداف الصحافيين”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على مصور الأناضول مصطفى الخاروف، بالضرب المبرح، أثناء تأديته واجبه في القدس الشرقية المحتلة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الاعتداء خلال تجمع فلسطينيين لأداء الصلاة بمنطقة وادي الجوز، بالقدس، بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي على الصلاة في المسجد الأقصى منذ 10 أسابيع، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي معرض إجابته على سؤال آخر حول استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لأشخاص لجأوا إلى كنيسة “العائلة المقدسة” الكاثوليكية في غزة، وصف المتحدث الأنباء المتداولة حول الحادث بـ”المروعة”.

وأردف: “أن الأنباء التي تفيد بمقتل مدنيين لجأوا إلى كنيسة في غزة وإصابة آخرين مروعة. إنها مأساة أخرى تضاف إلى قائمة المآسي التي وقعت في غزة وإسرائيل في الأسابيع والأشهر الأخيرة”.

ودعا المتحدث جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، مؤكدا اعتقاد بلاده بأن ثمة “حاجة ماسة إلى وقف إطلاق نار مستدام يؤدي إلى سلام مستدام”.

والسبت، أعلن المكتب الإعلامي للبطريركية اللاتينية، أن قناصا إسرائيليا اغتال أما وابنتها، وأصاب 7 آخرين في كنيسة “العائلة المقدسة” بمدينة غزة.

كما ذكر المكتب، أن آلية مدفعية إسرائيلية “استهدفت دير راهبات الأم تريزا بمدينة غزة، والذي يؤوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة؛ وهو داخل أسوار الكنيسة”.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء “العدوان” الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 19 ألفا و453، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

(وكالات)