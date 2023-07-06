سياسة | دولي | أوروبا

بريطانيا تعتزم استهداف صناع القرار في إيران بنظام عقوبات جديد

منذ 27 دقيقة

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

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لندن: قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستنشئ نظام عقوبات جديدا لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين.
ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان “النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدّر (يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية”.
(رويترز)

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