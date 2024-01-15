بريطانيا تعتزم حظر “حزب التحرير” الإسلامي وتصنيفه منظمة إرهابية

لندن: أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي الإثنين أنه باشر إجراءات حظر “حزب التحرير”، وهو منظمة سياسية إسلامية سنية، واصفا إياه بأنه معاد للسامية ويروج “للإرهاب”.

والمنظمة محظورة بالفعل في بنغلادش ومصر وألمانيا وباكستان والعديد من دول آسيا الوسطى والدول العربية.

وقال كليفرلي إن “حزب التحرير منظمة معادية للسامية تعمل بنشاط على الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر المروعة (على إسرائيل)”.

وفي حال أقر النواب النص الذي عرضه كليفرلي على البرلمان، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، مما يجعل دعم المجموعة جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 14 عاما.

وقد يؤدي هذا الأمر أيضا إلى مصادرة أصول.

وأكد بيان حكومي أن “إشادة حزب التحرير بهجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر والأحداث المرتبطة بها، فضلا عن وصفه حماس بـ”الابطال” على موقعه المركزي على الإنترنت، يشكل ترويجا وتشجيعا للإرهاب”.

وتابع البيان أن “حزب التحرير له تاريخ في الإشادة والاحتفال بالهجمات ضد إسرائيل والهجمات ضد اليهود على نطاق أوسع”، وأضاف “تقف المملكة المتحدة بقوة ضد معاداة السامية ولن تتسامح مع الترويج للإرهاب بأي شكل من الأشكال”.

ومن أهداف حزب التحرير على المدى الطويل إقامة خلافة إسلامية.

وتأسس الحزب في عام 1953 ويتخذ من لبنان مقرا له وينشط في 32 بلدا على الأقل بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.

(أ ف ب)