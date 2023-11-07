سياسة | دولي | أوروبا

بريطانيا تعقد اجتماعا طارئا حول تأثير الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين محليا

منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء ريشي سوناك

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لندن: ستعقد الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا للاستجابة لتأثير الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين على تماسك المجتمع في بريطانيا اليوم الثلاثاء وسط مخاوف لدى الوزراء بشأن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين المقرر تنظيمها في بداية الأسبوع تزامنا مع يوم الهدنة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك “سيرأس نائب رئيس الوزراء اجتماع كوبرا (اجتماع الاستجابة الطارئة) لتنسيق رد الحكومة على الوضع في إسرائيل وغزة”.
وأضاف “سوف يبحث مجموعة واسعة من المجالات ولكن من الواضح أنه يركز بشكل خاص على تأثير الهجوم الإرهابي على بريطانيا محليا وكيف يمكننا معالجة بعض الأهمية المتعلقة بتماسك المجتمع على وجه الخصوص”.
(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 7, 2023 الساعة 3:37 م

    هه بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي سرقت أرض فلسطين و سلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين منذ 1919 أحست بقرب زوال الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين لذا فهي تسابق الريح لإنقاذ عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو 🇵🇸🤕✌️🔥🕸️🔥🕸️🔥

    رد

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