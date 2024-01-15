صاروخ يصيب سفينة مملوكة أمريكياً قبالة سواحل اليمن

اليمن: أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الاثنين، أن صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، أصاب سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر.

وقالت “سنتكوم” في بيان إنه “في 15 كانون الثاني/يناير قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت صنعاء (13,00 ت غ) أطلق المسلحون الحوثيون صاروخاً بالستياً مضادًا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن”.

وأضاف البيان أن الصاروخ “أصاب سفينة “نسر جبل طارق” وهي سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أنه “لم تبلّغ السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها”.

وكانت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري أفادتا قبيل ذلك أن صاروخاً أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة، إلى جنوب شرق ساحل عدن في اليمن.

وأشارت وكالة “يو كاي أم تي أو” التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية إلى أنها تلقت تقريراً عن حادثة وقعت “على بُعد 95 ميلا بحرياً إلى جنوب شرق عدن”، لافتة إلى أن “صاروخاً، أصاب من أعلى، الجهة اليسرى من السفينة”.

من جهتها، أفادت وكالة “أمبري” البريطانية لأمن الملاحة البحرية بأن “تقارير أفادت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي”، مشيرة إلى أنها كانت “في طريقها إلى قناة السويس”.

وأفادت عن إطلاق ثلاثة صواريخ من قبل الحوثيين، قائلة إن اثنين منهم لم يبلغا البحر.

وأضافت أن الحادثة تسببت “في نشوب حريق في مخزن… ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”، معتبرة أنه “تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل”. وقيّمت الهجوم بأنه “استهداف للمصالح الأمريكية رداً على الضربات العسكرية الأمريكية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن”.

وقال مصدر حكومي يمني لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته الاثنين إن “الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ من البيضاء والراهدة في تعز، ودماط في الضالع، سقط أحدها في مديرية الجحف بالضالع”، مضيفاً أن “وجهة الصواريخ الثلاثة ليست معروفة بعد”.

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024

إصابة سبقها إسقاط

شنّت القوات الأمريكية والبريطانية فجر الجمعة عشرات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.

وفجر السبت، استهدفت الولايات المتحدة مجدّدا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأمريكي إنه ضرب “موقع رادار في اليمن”.

وجاءت تلك الضربات رداً على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفنًا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت “سنتكوم” فجر الإثنين أنّها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة في اليمن باتّجاه مدمّرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت في بيان إنّ “صاروخ كروز مضادّاً للسفن أُطلِق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر”.

وأضافت “أُسقِط الصاروخ قرب ساحل الحُديدة من جانب مقاتلة أمريكية، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار”.

وكان ذلك أول هجوم يستهدف مدمّرة أمريكية منذ شنّت الولايات المتّحدة وبريطانيا ضربات ضدّ مواقع للحوثيين.

وحثّت إيران الإثنين الولايات المتحدة وبريطانيا على “وقف الحرب على اليمن” في أعقاب ضرباتهما الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار إن “ايران تدعم بقوة أمن الملاحة البحرية في المنطقة، ونحذر أمريكا وبريطانيا بوقف الحرب على اليمن فوراً”.

ودعا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى “وقف الحرب ضد غزة”، وأضاف “أكدت إيران دائما على تجنب تصعيد الحرب وضرورة ضمان أمن الملاحة والشحن”، وكذلك هو موقف “حكومة صنعاء… وهو أنه طالما استمرت الإبادة الجماعية في غزة سيعملون على منع حركة السفن الإسرائيلية أو التي تبحر نحو الموانئ الإسرائيلية”.

وصفت طهران سابقا الضربات على اليمن بأنها “تعسفية” و”انتهاك” للقانون الدولي.

والأحد، تحدث موقع “أنصار الله”، التسمية الرسمية للحوثيين، عن “غارات جوية (جديدة) لطيران العدوان الأمريكي البريطاني على الحديدة”.

إلا أنّ مسؤولًا عسكريا أمريكيا طلب عدم كشف هويته قال لفرانس برس “لم تُنفّذ اليوم (الأحد) أي ضربة أمريكية أو للتحالف”.

(أ ف ب)