صاروخ يصيب سفينة مملوكة أمريكياً قبالة سواحل اليمن

اليمن: أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الاثنين، أن صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، أصاب سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر.

وقالت “سنتكوم” في بيان إنه “في 15 كانون الثاني/يناير قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت صنعاء (13,00 ت غ) أطلق المسلحون الحوثيون صاروخاً بالستياً مضادًا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن”.

وأضاف البيان أن الصاروخ “أصاب سفينة “نسر جبل طارق” وهي سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة”، مشيراً إلى أنه “لم تبلّغ السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها”.

وكانت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري أفادتا قبيل ذلك أن صاروخاً أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة، إلى جنوب شرق ساحل عدن في اليمن.

وأشارت وكالة “يو كاي أم تي أو” التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية إلى أنها تلقت تقريراً عن حادثة وقعت “على بُعد 95 ميلا بحرياً إلى جنوب شرق عدن”، لافتة إلى أن “صاروخاً، أصاب من أعلى، الجهة اليسرى من السفينة”.

من جهتها، أفادت وكالة “أمبري” البريطانية لأمن الملاحة البحرية بأن “تقارير أفادت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي”، مشيرة إلى أنها كانت “في طريقها إلى قناة السويس”.

وأفادت عن إطلاق ثلاثة صواريخ من قبل الحوثيين، قائلة إن اثنين منهم لم يبلغا البحر.

وأضافت أن الحادثة تسببت “في نشوب حريق في مخزن… ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات”، معتبرة أنه “تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل”. وقيّمت الهجوم بأنه “استهداف للمصالح الأمريكية رداً على الضربات العسكرية الأمريكية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن”.

وقال مصدر حكومي يمني لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته الاثنين إن “الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ من البيضاء والراهدة في تعز، ودماط في الضالع، سقط أحدها في مديرية الجحف بالضالع”، مضيفاً أن “وجهة الصواريخ الثلاثة ليست معروفة بعد”.

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 15, 2024