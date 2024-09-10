سياسة | دولي | أوروبا

بريطانيا تعلن البدء بإنهاء كل الخدمات الجوية المباشرة مع إيران

10 - سبتمبر - 2024

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لندن: قالت بريطانيا الثلاثاء إنها بدأت في إنهاء “جميع الخدمات الجوية المباشرة بين المملكة المتحدة وإيران” كجزء من العقوبات الجديدة على طهران لتزويد روسيا بصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا.
وقالت وزيرة النقل البريطانية لويز هاي، بعد وقت قصير من الإعلان عن العقوبات “سنستمر في استخدام كل وسيلة تحت تصرفنا للضغط على إيران لإنهاء دعمها للغزو غير القانوني (للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولهذا السبب بدأنا في إنهاء جميع الخدمات الجوية المباشرة بين المملكة المتحدة وإيران”.
(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 10, 2024 الساعة 6:12 م

    هه ستكون بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور هي الخاسر الأكبر والأيام بيننا وبين عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️🚀🔥🐒🚀🚀

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