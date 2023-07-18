بريطانيا تعلن خطة لتطوير الجيش بتكلفة 2.5 مليار جنيه إسترليني

لندن: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الثلاثاء، عن خطة لتطوير مخزون ذخيرة الجيش وتحسين استعداده القتالي بتكلفة تقدر بـ2.5 مليار جنيه إسترليني.

وذكرت الوزارة في بيان، أن خطتها “المقدرة بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني تهدف إلى تقديم قوة حربية ذات مصداقية تبقينا على المسار الصحيح للعمل كقوة عالمية حاليا وفي المستقبل”، حسبما ذكرت صحيفة “الغارديان”.

ووصفت الوزارة التهديد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي بأنه “أولوية أكثر إلحاحا على المدى القصير والمتوسط”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

(الأناضول)