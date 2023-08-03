بريطانيا تعلن خفض عدد الموظفين في سفارتها بالنيجر “مؤقتا” 

لندن: أعلنت بريطانيا الخميس، أنها ستخفض مؤقتا عدد الموظفين في سفارتها في النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري.

وجاء في بيان للخارجية أنه “نظرا للوضع الأمني، ستخفض السفارة البريطانية في نيامي عدد موظفيها مؤقتا”.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء إجلاء جزء من موظفيها الدبلوماسيين بينما طالبت فرنسا نيامي بضمان سلامة بعثتها وموظفيها الدبلوماسيين بعد تظاهرات خارج سفارتها تخللتها أعمال عنف.

اتّهم الانقلابيون فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، بالسعي للتدخل عسكريا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

(أ ف ب)