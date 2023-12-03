بريطانيا تعلن دعم إسرائيل بالبحث عن الأسرى في قطاع غزة

مقاتلون من حماس يطلقون سراح أسرى في غزة

لندن: أفاد بيان للحكومة البريطانية بأن لندن تدعم إسرائيل في بحثها عن الأسرى الذين مازالوا محتجزين في قطاع غزة.

وأعلنت الحكومة البريطانية مساء السبت “دعما لنشاط إنقاذ الرهائن المستمر، سوف تقوم وزارة الدفاع البريطانية بتسيير رحلات مراقبة فوق شرق البحر المتوسط، تتضمن العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة”.

وأضاف البيان أن طائرة المراقبة غير مسلحة، وسوف يتم استخدامها فقط لتحديد مكان الأسرى، وسوف يتم نقل المعلومات المتعلقة بهم فقط للسلطات المعنية.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قد اعتقلت نحو 240 شخصا خلال الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووافقت إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على إقرار هدنة لأول مرة بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وتم تمديها مرتين. وخلال هذه الفترة أفرجت حماس عن 105 أسرى، وإسرائيل عن 240 أسيرا فلسطينيا.

(د ب ا)