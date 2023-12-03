بريطانيا تعلن دعم إسرائيل بالبحث عن الأسرى في قطاع غزة

لندن: أفاد بيان للحكومة البريطانية بأن لندن تدعم إسرائيل في بحثها عن الأسرى الذين مازالوا محتجزين في قطاع غزة.
وأعلنت الحكومة البريطانية مساء السبت “دعما لنشاط إنقاذ الرهائن المستمر، سوف تقوم وزارة الدفاع البريطانية بتسيير رحلات مراقبة فوق شرق البحر المتوسط، تتضمن العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة”.
وأضاف البيان أن طائرة المراقبة غير مسلحة، وسوف يتم استخدامها فقط لتحديد مكان الأسرى، وسوف يتم نقل المعلومات المتعلقة بهم فقط للسلطات المعنية.
وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس قد اعتقلت نحو 240 شخصا خلال الهجوم على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ووافقت إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي على إقرار هدنة لأول مرة بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وتم تمديها مرتين. وخلال هذه الفترة أفرجت حماس عن 105 أسرى، وإسرائيل عن 240 أسيرا فلسطينيا.
(د ب ا)
ههه بريطانيا العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة التي هي سبب الحروب والخطوب في الشرق الأوسط التعيس يا إبليس تهب لنجدة عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو،. ما هذا الجنون البريطاني الكريه 🇵🇸🤕✌️🔥🚀🚀🚀🚀🚀🚀
ما عجزت عنه امريكا والكيان الصهيوتي وهما اكثر تطورا في ميدان التجسس من ب يطانيا ، ولن يقدر عليه المتاجرون بدماء أطفال غزة ونسائها في بريطانيا التي تتحمل كل ما يجري من مآسي في فلسطين ، لأنها هي مَن زرع هذا الكيان العنصري النازي الإستيطاني .. ليس ثمة من وسيلة لتحرير الاسرى الصهاينة سوى ما تراه المقاومة وبالكيفية التي تريدها ، ما عدا ذلك فهو مجرد اضغاث احلام .. لا تنفع بريطانيا بطائرائها ولا ببوارجها الحربية ولا غيرها ، ولن يسترد الصهاينة أيّا من اسراهم بغير شروط المقاومة .. الكل سيفشل كما فشلت جهود 2000 جندي من المارينز الصهيو – أمريكي الذين هبّوا لنجدة إخوانهم واغرقوا البحار بسفنهم وحاملات طاراتهم ومدمراتهم .. مَن يرغب في تحرير اسرى جيش الكيان فعليه أن يمرغ انفه بالتراب أمام ارجل ” السنوار ” وإخوانه في فصائل المقاومة بغزة ، وسلوك غير هذا الطريق يعني التيه والضياع .