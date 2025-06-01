بريطانيا تعلن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية بشأن الصحراء الغربية- (فيديو)

الرباط: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الأحد إن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب هو الأساس الأمثل لحل النزاع المتعلق بالصحراء الغربية.
وأضاف لامي للصحافيين بعد محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تُمثل “الأساس الأكثر عملية ومصداقية وقابلية للتطبيق لحل دائم للنزاع”.
ودعا الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى “الانخراط بشكل عاجل وبناء في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة” للتوصل إلى حل.
#عاجل:#بريطانيا 🇬🇧 تعتبر مقترح الحكم الذاتي في #الصحراء_الغربية 🇲🇦 الحل الأكثر جدية واقعية لحل النزاع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية.
وهذا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن يساند مغربية الصحراء مما يعني 60٪من الأعضاء الدائمين، وبهذا يكون ملف #الصحراء_المغربية قد انتهى بالفعل.#المغرب pic.twitter.com/jIgFux56iL
— Roman Mekdam 🇲🇦 (@m_romanmekdam) June 1, 2025
يعد هذا الإعلان تحولا في موقف لندن، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي الذي يشرف على تدبير هذا النزاع، حيث كانت إلى الآن تؤيد جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى “حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير”.
من جهته قال بوريطة إن الموقف البريطاني الجديد “يساهم بشكل كبير في الدفع بهذه الدينامية والدفع بالمسار الأممي لإيجاد حل نهائي متوافق عليه على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.
ويطرح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادته باعتباره حلا وحيدا للنزاع بشأن المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، بينما تطالب جبهة “بوليساريو” المدعومة من الجزائر باستقلالها.
ويسيطر المغرب على معظم المنطقة التي يدور حولها نزاع منذ 50 عاما.
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول من الطرفين”.
(وكالات)
ان شاءالله بعد.ذلك إلى الإستقلال التام ولو طال الزمن.
من ثمار التطبيع يا سادة…
تحصيل حاصل كل الدول تتهافت على المغرب بعد ان فهمت اللعبة
تلاث دول الفيتو تعترف بمغربية الصحراء
امريكا
فرنسا
بريطانيا
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الصين .. الحياد الايجابي في مصلحة المغرب بسبب مسألة انفصال تايوان
وهي لها اعتراف على الارض مع مشاريعها في الصحراء المغربية
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روسيا مثل الصين..
حياد و اعتراف على الارض مع مشاريعها في الصحراء المغربية
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والبارحة اخبرت الامم المتحدة موظفيها لمكتبها لغوث اللاجئين للصحراء
انها لن تجدد لهم عقود العمل التي ستنتهي في آخر هذه السنة
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كل هذا يشير الى أن ملف البوليساريو في موت سريري.. او ربما يحتضر..
قرار كان منتظرا من وقت طويل تخلي الدول الاستعمارية عن حدود رسومها يؤكد سقوط المشروع الاستعماري في المنطقة
بدأ العالم يعود إلى جادة الصواب.
خلال جلسة علنية يوم الجمعة 31 مايو 2025 ، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع تقريره السنوي الخاص بأنشطة عام 2024, والذي يتضمن نتائج مداولاته وقراراته بشأن القضايا المدرجة على جدول أعماله, بما في ذلك قضية الصحراء الغربية., حيث جاء فيه:
السؤال المطروح الآن بعد هذا الموقف البريطاني التاريخي الداعم لمغربية الصحراء، هو كيف سيكون رد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مواقف الدول تبنى على مصالح اقتصادية وهذه المواقف لن تؤخر ولن تقدم بل بروباغندا للاستهلاك الاعلامي
الاعتراف الفرنسي والاسباني والبريطاني..وقبله الأمريكي..هو مؤشر قوي على أن التراث الإستعماري في الجغرافية والحدود المصطنعة….سيتلاشى قريباً..بعد أن أصبح بدون قيمة إستراتيجية…ولعل الرسالة التي تم توجيهها من طرف حزب العمال الكردستاني..عندما أعلن عن حل نفسه والتخلي عن السلاح…كانت واضحة لكل من يعرف ابجديات السياسة الدولية…ومفادها أن قطار مسح آثار الحرب الباردة ورسم معالم مختلفة جدريا..قد انطلق بسرعة التيجيفي…ومن لن يركبه…سيركب الوهم الذي لن ينتج سوى المزيد من النكسات والانفصام عن الواقع…