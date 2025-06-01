بريطانيا تعلن دعم خطة الحكم الذاتي المغربية بشأن الصحراء الغربية- (فيديو)

الرباط: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الأحد إن المملكة المتحدة تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب هو الأساس الأمثل لحل النزاع المتعلق بالصحراء الغربية.

وأضاف لامي للصحافيين بعد محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تُمثل “الأساس الأكثر عملية ومصداقية وقابلية للتطبيق لحل دائم للنزاع”.

ودعا الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى “الانخراط بشكل عاجل وبناء في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة” للتوصل إلى حل.

#عاجل:#بريطانيا 🇬🇧 تعتبر مقترح الحكم الذاتي في #الصحراء_الغربية 🇲🇦 الحل الأكثر جدية واقعية لحل النزاع المفتعل في أقاليمنا الجنوبية.

وهذا ثالث عضو دائم في مجلس الأمن يساند مغربية الصحراء مما يعني 60٪من الأعضاء الدائمين، وبهذا يكون ملف #الصحراء_المغربية قد انتهى بالفعل.#المغرب pic.twitter.com/jIgFux56iL — Roman Mekdam 🇲🇦 (@m_romanmekdam) June 1, 2025

يعد هذا الإعلان تحولا في موقف لندن، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي الذي يشرف على تدبير هذا النزاع، حيث كانت إلى الآن تؤيد جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى “حل سياسي يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير”.

من جهته قال بوريطة إن الموقف البريطاني الجديد “يساهم بشكل كبير في الدفع بهذه الدينامية والدفع بالمسار الأممي لإيجاد حل نهائي متوافق عليه على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.

ويطرح المغرب حكما ذاتيا تحت سيادته باعتباره حلا وحيدا للنزاع بشأن المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، بينما تطالب جبهة “بوليساريو” المدعومة من الجزائر باستقلالها.

ويسيطر المغرب على معظم المنطقة التي يدور حولها نزاع منذ 50 عاما.

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول من الطرفين”.

(وكالات)