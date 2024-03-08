بريطانيا تعلن عن حادثة بحرية جنوب شرق عدن اليمنية- (تدوينة)

لندن: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.
وقالت الهيئة، في بيان على منصة “إكس”: “بلغنا تقرير عن حادثة على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق عدن اليمنية”، دون تفاصيل أكثر.
ودعت الهيئة البريطانية السفن المبحرة في المنطقة إلى “توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوه”.
وأكدت الهيئة أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.
UKMTO WARNING INCIDENT 047 ATTACK UPDATE 001
Warnings – 2024 (https://t.co/5An1YH0JyE)#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/6mr1X8mNHe
— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) March 8, 2024
ومنذ أشهر، تعلن الهيئة البريطانية عن هجمات تستهدف السفن التجارية العابرة عبر القرن الإفريقي والبحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة نتيجة استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها ضد سفن في البحر الأحمر، تقول إنها “مرتبطة بإسرائيل”.
و”تضامنا مع غزة” التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
(الأناضول)
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على أحرار اليمن و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وعصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸😏💪🚀🚀🚀🚀🚀🚀