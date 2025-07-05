سياسة | دولي

بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا خلال زيارة لامي لدمشق- (صور)

منذ ساعة واحدة

الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) يستقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في العاصمة السورية دمشق- 5 يوليو 2025

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لندن: قالت بريطانيا اليوم السبت إنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق.

وقال لامي في بيان “هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين”.

(رويترز)

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