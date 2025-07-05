بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا خلال زيارة لامي لدمشق- (صور)

الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) يستقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في العاصمة السورية دمشق- 5 يوليو 2025

لندن: قالت بريطانيا اليوم السبت إنها أعادت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق.

وقال لامي في بيان “هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين”.

رئيس الجمهورية العربية السورية السيد #أحمد_الشرع يستقبل في #دمشق وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية.#سانا pic.twitter.com/IbLaQHUpHg — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 5, 2025

(رويترز)