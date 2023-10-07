سياسة | دولي

بريطانيا تعيد تأكيد موقفها بعد الخلاف الدبلوماسي بين كندا والهند

منذ 22 دقيقة

حجم الخط
0

لندن:  أكدت بريطانيا مجددا موقفها المتمثل في ضرورة احترام جميع الدول لمبادئ السيادة وسيادة القانون بعد أن أفادت تقارير بأن الهند طلبت من كندا سحب 41 دبلوماسيا.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان بعد أن تحدث رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك مع نظيره الكندي جاستن ترودو “أكد رئيس الوزراء مجددا على موقف بريطانيا بأنه يتعين على جميع الدول احترام السيادة وسيادة القانون، بما يشمل مبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وتصاعد التوتر بين الهند وكندا الشهر الماضي عندما قالت كندا “إنها تتابع بقوة مزاعم يعتد بها” تربط عملاء للحكومة الهندية بمقتل زعيم انفصالي من السيخ في كولومبيا البريطانية بكندا في يونيو/ حزيران.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

فقدان 23 فردا من الجيش جراء فيضانات عارمة في الهند
4 - أكتوبر - 2023
الهند: اعتقال أكثر من 800 شخص في حملة لمكافحة زواج الأطفال- (صور)
3 - أكتوبر - 2023
مصادر: السفارة الأفغانية في الهند تعلق عملياتها
29 - سبتمبر - 2023
صاندي تايمز: اتهامات كندا للهند بقتل معارض سيخي سلطت الضوء على الاستخبارات الخارجية وتقليدها لأسلوب الموساد
24 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية