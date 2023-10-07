بريطانيا تعيد تأكيد موقفها بعد الخلاف الدبلوماسي بين كندا والهند

لندن: أكدت بريطانيا مجددا موقفها المتمثل في ضرورة احترام جميع الدول لمبادئ السيادة وسيادة القانون بعد أن أفادت تقارير بأن الهند طلبت من كندا سحب 41 دبلوماسيا.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان بعد أن تحدث رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك مع نظيره الكندي جاستن ترودو “أكد رئيس الوزراء مجددا على موقف بريطانيا بأنه يتعين على جميع الدول احترام السيادة وسيادة القانون، بما يشمل مبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

وتصاعد التوتر بين الهند وكندا الشهر الماضي عندما قالت كندا “إنها تتابع بقوة مزاعم يعتد بها” تربط عملاء للحكومة الهندية بمقتل زعيم انفصالي من السيخ في كولومبيا البريطانية بكندا في يونيو/ حزيران.

(رويترز)