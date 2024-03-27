عقوبات أمريكية بريطانية على شبكة “غزة الآن” بزعم دعم حركة حماس

واشنطن: كشفت السلطات الأمريكية والبريطانية، الأربعاء، عن عقوبات ضد شخصين وثلاث شركات على صلة بشبكة “غزة الآن” الإعلامية المتهمة بجمع الأموال لدعم حماس.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن “غزة الآن” التي تضم قناتها الشهيرة على تلغرام أكثر من 1,8 مليون متابع ومؤسسها مصطفى عياش، بدأت جمع التبرعات لحماس بعد هجومها في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان، إن “الخزانة لا تزال ملتزمة بإضعاف قدرة حماس على تمويل أنشطتها الإرهابية، بما في ذلك من خلال حملات جمع الأموال عبر الإنترنت التي تسعى إلى تحويل المال مباشرة إلى الجماعة”.

كذلك، اتهمت وزارة الخزانة الشبكة الإعلامية “بتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس أو لدعمها”.

وكشفت الولايات المتحدة أيضا عن عقوبات ضد عظمة سلطانة، مدير شركتين يشتبه أنهما منحتا “آلاف الدولارات لغزة الآن وأعلنت عن غزة الآن كشريك خلال حملة جمع تبرعات مشتركة” بعد وقت قصير من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ويتم تنفيذ إجراءات وزارة الخزانة جنبا إلى جنب مع إجراءات مماثلة من سلطات بريطانيا.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان “أعلنت حكومة المملكة المتحدة تجميدا كاملا لأصول شخصين يشتبه في تقديمهما الدعم المالي لغزة الآن – وهي وكالة أنباء تروج لجماعتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين الإرهابيتين”.

وأضافت “تم تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية في المملكة المتحدة المملوكة أو الخاضعة لسيطرة سلطانة وعياش”.

(أ ف ب)