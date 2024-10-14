بريطانيا تفرض عقوبات على قادة في الجيش الإيراني على خلفية الهجوم على إسرائيل

لندن: أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين فرض عقوبات على كبار الشخصيات العسكرية الإيرانية بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته الجمهورية الإسلامية على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن إيران تجاهلت التحذيرات المتكررة بأن “تحركاتها الخطرة” وتحركات الجماعات الموالية لها، تؤجج النزاع في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن من بين الذين تم تجميد أصولهم وفرض حظر سفر عليهم، القائد العام للجيش عبد الرحيم موسوي ورئيس استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي وقائد سلاح الجو حميد واحدي.

وأطلقت إيران في الأول من تشرين الأول/أكتوبر حوالى مئتي صاروخ على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والذي نسب الى الدولة العبرية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله ومعه أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال لامي في بيان له خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ إن العقوبات تشكل وسيلة لمحاسبة إيران وكشف المسؤولين عن الهجمات.

وأضاف “إلى جانب الحلفاء والشركاء، سنواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتحدي التهديدات الإيرانية غير المقبولة والضغط من أجل خفض التصعيد في جميع أنحاء المنطقة”.

وتضم اللائحة البريطانية أيضا رئيس استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي. كذلك، تم تجميد أصول شركتين إحداهما وكالة الفضاء الإيرانية التي يمكن استخدام تكنولوجيتها في الصواريخ البالستية وصواريخ كروز.

وكانت الحكومة الأمريكية فرضت الأسبوع الماضي قيودا على عشرات الشركات في قطاعي النفط والبتروكيميائيات في إيران، لقطع تمويل ما قالت إنه “نشاط مزعزع للاستقرار”.

(أ ف ب)