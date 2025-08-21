بريطانيا تفرض عقوبات على قطب نفط إيراني و4 شركات

لندن: فرضت بريطانيا عقوبات على فرد وأربعة كيانات الخميس بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران، قائلة إنها جزء من شبكة تدعم أنشطة طهران الخارجية بما في ذلك في أوكرانيا وإسرائيل.

وأظهر إشعار حكومي نُشر على الإنترنت أن العقوبات شملت تجميد أصول قطب النفط الإيراني حسين شمخاني وأربع شركات تعمل في قطاعات الشحن والبتروكيماويات والقطاع المالي.

وقالت بريطانيا إن الشبكة سهّلت أنشطة عدائية للحكومة الإيرانية، منها جهود لزعزعة استقرار المملكة المتحدة ودول أخرى.

وأوضحت أن العقوبات فُرضت على بعض الشركات بسبب عملها نيابة عن شمخاني أو بتوجيه منه، المتهم بمساعدة عمليات إيران الخارجية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شمخاني الشهر الماضي.

وتجمد العقوبات أي أصول في المملكة المتحدة وتمنع الأفراد والشركات البريطانية من التعامل مع الجهات المدرجة.

(رويترز)