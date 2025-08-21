سياسة | دولي | إيران

بريطانيا تفرض عقوبات على قطب نفط إيراني و4 شركات

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

لندن: فرضت بريطانيا عقوبات على فرد وأربعة كيانات الخميس بموجب نظام العقوبات المفروضة على إيران، قائلة إنها جزء من شبكة تدعم أنشطة طهران الخارجية بما في ذلك في أوكرانيا وإسرائيل.

وأظهر إشعار حكومي نُشر على الإنترنت أن العقوبات شملت تجميد أصول قطب النفط الإيراني حسين شمخاني وأربع شركات تعمل في قطاعات الشحن والبتروكيماويات والقطاع المالي.

وقالت بريطانيا إن الشبكة سهّلت أنشطة عدائية للحكومة الإيرانية، منها جهود لزعزعة استقرار المملكة المتحدة ودول أخرى.

وأوضحت أن العقوبات فُرضت على بعض الشركات بسبب عملها نيابة عن شمخاني أو بتوجيه منه، المتهم بمساعدة عمليات إيران الخارجية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شمخاني الشهر الماضي.

وتجمد العقوبات أي أصول في المملكة المتحدة وتمنع الأفراد والشركات البريطانية من التعامل مع الجهات المدرجة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود
16 - يوليو - 2025
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة “مصرفية موازية” تابعة لإيران
6 - يونيو - 2025
ترامب يدعو إلى تطبيق العقوبات على إيران خلال قمة خليجية في الرياض
14 - مايو - 2025
إيران: سننظر في “الفرص” كما سندرس التهديدات في رسالة ترامب
20 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية