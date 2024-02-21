بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين في مستعمرة عقابية روسية بعد وفاة نافالني

لندن: فرضت بريطانيا عقوبات الأربعاء على ستة مسؤولين في المستعمرة العقابية في القطب الشمالي حيث توفي زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان إن الأشخاص الذين تشملهم العقوبات، وهم رئيس المستعمرة العقابية وخمسة نواب له، سيمنعون من دخول بريطانيا وستجمد أصولهم.

وأردف قائلا “من الواضح أن السلطات الروسية رأت في نافالني تهديدا وحاولت مرارا إسكاته”.

وأضاف “المسؤولون عن المعاملة الوحشية التي تعرض لها نافالني… سنحاسبهم”.

كما دعت بريطانيا وهي أول دولة تفرض عقوبات مرتبطة بوفاة نافالني الجمعة، إلى تسليم جثمانه إلى عائلته فورا.

وأشار كاميرون إلى أن السلطات الروسية “سممته بمادة نوفيتشوك في 2020، وسجنته بسبب أنشطته السياسية السلمية، وأرسلته إلى السجن في القطب الشمالي، يجب ألا يشك أحد في الطبيعة القمعية للنظام الروسي”.

وقال “لهذا السبب نعاقب اليوم كبار مسؤولي السجن المسؤولين عن احتجازه في مجمع السجون حيث أمضى أشهره الأخيرة”.

(وكالات)