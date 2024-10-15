عقوبات بريطانية تستهدف منظمات تشارك في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية بالضفة الغربية

لندن: فرضت بريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات على منظمات ضالعة في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية على خلفية اتهامها إياها برعاية العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، وحثت إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية.

وقالت بريطانيا إن العقوبات تستهدف سبع منظمات استيطانية ضالعة في تقديم الدعم لأنشطة تصل إلى مستوى الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين، إلى جانب تحريضها على هذا الدعم أو الترويج له أو تسهيله.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “تقاعس الحكومة الإسرائيلية أدى لزيادة حالات الإفلات من العقاب وسمح بزيادة عنف المستوطنين دون رادع”، مشيرا إلى أن المستوطنين استهدفوا أيضا المدارس والأسر التي لديها أطفال صغار.

وأضاف “يتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين ووقف التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية”.

وقالت بريطانيا إن هذه العقوبات، التي تشمل تجميد أصول هذه المنظمات، هي الثالثة التي تفرضها على أشخاص ضالعين في العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية.

وترى معظم الدول أن المستوطنات اليهودية التي بُنيت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية، كما أن التوسع في هذه المستوطنات يأتي ضمن أكثر القضايا الشائكة منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.

(رويترز)