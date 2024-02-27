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بريطانيا تفرض عقوبات على وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني لمساعدتها الحوثيين

27 - فبراير - 2024

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لندن: فرضت بريطانيا اليوم الثلاثاء عقوبات على وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني، مستهدفة من قالت إنهم يساعدون جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والمسؤولة عن شن هجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وفُرضت العقوبات بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات تستهدف محمد رضا فلاح زاده، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، وثلاث وحدات تابعة لفيلق القدس بالحرس، والممول سعيد الجمال المقيم في إيران والوزير المعني بالأمن في جماعة الحوثي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان “هجمات الحوثيين المدعومين من إيران غير مقبولة وغير قانونية وتمثل تهديدا لأرواح الأبرياء وحرية الملاحة”.

وأضاف “كما أوضحت لوزير الخارجية الإيراني، فإن النظام (في طهران) يتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات بسبب الدعم العسكري المكثف الذي يقدمه للحوثيين”.

وتصاعدت مخاطر الشحن بسبب تكرار شن جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني دعما للفلسطينيين في غزة.

وردت القوات الأمريكية والبريطانية بشن عدة ضربات على منشآت تابعة للحوثيين.

(رويترز)



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  1. يقول غازي:
    فبراير 27, 2024 الساعة 4:12 م

    لملذا لا تفرضون عقوبات على الصهاينة المجرمين

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 27, 2024 الساعة 5:32 م

      الصهاينة منهم لذلك تراهم يساعدونهم في سرقة أرض فلسطين وقتل شعبها منذ 1919 🇵🇸😔☝️🚀🔥🚀🚀🔥

  2. يقول ساري الفجر:
    فبراير 27, 2024 الساعة 5:10 م

    الحوثيون لهم مواقف انسانية فهم يدافعون عن الخير ضد الشر الصهيوني

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  3. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 27, 2024 الساعة 5:31 م

    تحية لإيران العظيمة التي تصنع سلاحها بنفسها وتقف إلى جانب القضية الفلسطينية هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸😃👍🚀

    رد

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