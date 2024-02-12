بريطانيا تفرض عقوبات على 4 إسرائيليين على خلفية اعتداءات ضد فلسطينيين بالضفة الغربية

لندن: فرضت بريطانيا عقوبات على 4 إسرائيليين اليوم الاثنين، قائلة إنهم “هددوا وارتكبوا أعمال عدوان وعنف” ضد فلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وأفاد إشعار حكومي بأن هذه الإجراءات اتخذت بموجب نظام العقوبات البريطاني لحقوق الإنسان العالمية.
(رويترز)
بريطانيا الحبيثة التي اقامت الكيان الصهيوني غير الشرعي على ارض فلسطين و التي تدعم اليوم و تشجع عمليات الابادة الجماعية ضد اهل غزة تحاول ان تبدو دولة محترمة . فهي تشجع الاستيطان و تحاول الضحك على العرب بالقول انها تفرض عقوبات غلى اربعة مستوطنين . بريطانيا عذه سلحت و دعمت و مولت الجيش الاسرائيلي النازي لقتل الاطفال في غزة .