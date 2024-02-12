بريطانيا تفرض عقوبات على 4 إسرائيليين على خلفية اعتداءات ضد فلسطينيين بالضفة الغربية

عاجل..أمنستي: مرجح أن غارات إسرائيل برفح جميعها على مدنيين ويجب التحقيق فيها باعتبارها “جرائم حرب”

عاجل.. رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن “قلق عميق” إزاء التقارير الواردة عن عملية إسرائيلية محتملة في رفح

“إن بي سي”: بايدن يرى نتنياهو “العائق الرئيس” أمام محاولات إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار