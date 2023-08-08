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بريطانيا تفرض عقوبات لمنع حصول روسيا على إمدادات عسكرية من الخارج

منذ 28 دقيقة

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لندن: قالت بريطانيا اليوم الثلاثاء، إنها تستهدف شخصيات وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا في أحدث جولة من العقوبات التي تهدف للنيل من منظومة الدفاع الروسية بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: “عقوبات اليوم التاريخية ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة بوتين الدفاعية التي تعاني حاليا”.

وأعلنت الحكومة 22 عقوبة جديدة على شخصيات وشركات خارج روسيا قالت إنها تدعم موسكو في الصراع الأوكراني بالإضافة إلى ثلاث شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في ميادين المعارك.

(رويترز)

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