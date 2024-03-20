سياسة | دولي

بريطانيا تقول إن حزمة مساعدات غذائية بأكثر من ألفي طن دخلت غزة

منذ 7 دقائق

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لندن:  قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء إن أكثر من ألفي طن من المساعدات الغذائية البريطانية دخلت قطاع غزة عبر الأردن مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتولى توزيعها.

وقالت وكالات إغاثة إن القطاع يعاني من نقص واسع النطاق في الغذاء والدواء والمياه النظيفة، وتوقع تقرير أيدته الأمم المتحدة حدوث مجاعة وأن يواجه نحو نصف السكان في جميع أنحاء القطاع “جوعا كارثيا”.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان “نحتاج إلى وصول مستدام للمساعدات الإنسانية عن طريق البر حتى نتمكن من إدخال المزيد منها”.

(رويترز)

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