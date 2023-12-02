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بريطانيا تمنع شركة مدعومة من أبوظبي من الاستحواذ على مجموعة تليغراف الإعلامية

2 - ديسمبر - 2023

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لندن: منعت الحكومة البريطانية أمس الجمعة شركة ريد بيرد المدعومة من أبوظبي من الاستحواذ على مجموعة تليغراف الإعلامية التي تمتلك صحيفة تليغراف في الوقت الذي يخضع فيه عرض الاستحواذ للتدقيق من قبل الجهات التنظيمية بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

وتدخلت الحكومة في الصفقة المزمعة يوم الخميس عندما طلبت من الهيئات التنظيمية فحص الصفقة.

وأصدرت وزيرة الإعلام البريطانية لوسي فريزر أمس أمرا تنفيذيا يمنع أي نقل لملكية مجموعة تليغراف الإعلامية دون إذنها ويوقف أيضا أي تغييرات في هيكلها أو كبار موظفي التحرير.

وفي وقت سابق نشرت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية “أوفكوم” دعوة للتعليق على الصفقة المقترحة بحلول 13 ديسمبر كانون الأول.

وقالت محررة كبيرة في تليغراف إنها واثقة من أن الحكومة البريطانية ستتحرك لمنع الصفقة بسبب المخاوف بشأن حرية التعبير.

(رويترز)

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  1. يقول عربي:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 7:34 ص

    مخاوف بشان حرية التعبير؟
    ليس دفاعا عن الامارات فكلنا نعلم مستوى قمع حرية الراي هناك.. لكن هل فعلا هناك حرية تعبير في الاعلام البريطاني و الغربي؟
    الم تكشف نكبة غزة كل عورات الاعلام الغربي و على راسهم الاعلام البريطاني؟

    رد

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