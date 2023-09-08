سياسة | دولي | أوروبا

بريطانيا تندد بتصريحات الرئيس الفلسطيني عن المحرقة 

منذ ساعة واحدة

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لندن: انتقدت بريطانيا اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن اضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية ومعاداة السامية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن “المملكة المتحدة تدين التصريحات المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس عباس مؤخرا”.

وأضاف: “تقف المملكة المتحدة بحزم ضد كل محاولات تشويه المحرقة. مثل هذه التصريحات لا تدفع الجهود نحو المصالحة إلى الأمام”.

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا تصريحات عباس (87 عاما) والتي أدلى بها في أواخر أغسطس/ آب خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح.

(رويترز)

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  1. يقول سيد:
    سبتمبر 8, 2023 الساعة 9:09 ص

    ماذا عن ’’ محرقة ’’ الشعب الفلسطيني التي لا تزال نيرانها مشتعلة والتي لا تزال الدول الاستعمارية السابقة تصب عليها الديزل والقار من اجل التكفير عن خطاياها المتمثلة في اضطهاد يهود العالم دون غيرهم,,, فاضطهاد السود والعرب والمسلمين وسكان الامريكيتين الاصليين ليس محرقة وليس ابادة ، مجرد حق للتفوق العرقي الابيض لممارسة الاستعباد والابادة بحق الاعراق الملونة المتخلفة والحيوانية!!!!

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