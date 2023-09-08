بريطانيا تندد بتصريحات الرئيس الفلسطيني عن المحرقة 

لندن: انتقدت بريطانيا اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن اضطهاد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية ومعاداة السامية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن “المملكة المتحدة تدين التصريحات المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس عباس مؤخرا”.

وأضاف: “تقف المملكة المتحدة بحزم ضد كل محاولات تشويه المحرقة. مثل هذه التصريحات لا تدفع الجهود نحو المصالحة إلى الأمام”.

وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا تصريحات عباس (87 عاما) والتي أدلى بها في أواخر أغسطس/ آب خلال اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح.

(رويترز)