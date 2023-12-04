بريطانيا تندد بهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر

لندن: نددت الحكومة البريطانية في بيان صادر اليوم الاثنين بهجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وقالت الحكومة في بيانها “لقد قدمت إيران منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها”.

وأكدت بريطانيا التزامها إزاء ضمان سلامة الملاحة في المنطقة.

وتعرضت 3 سفن تجارية لهجوم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر أمس الأحد، في هجمات أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها. وقالت إنها شنت الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان “المملكة المتحدة ملتزمة بضمان سلامة الملاحة في المنطقة”، مضيفة أن هذه المياه حيوية للتجارة وأن الأحداث أظهرت أهمية وجود البحرية الملكية هناك.

وذكرت الولايات المتحدة أن الهجمات نفذت “بتمكين كامل من قبل إيران”، وهو نفس الرأي الذي رددته بريطانيا اليوم الاثنين.

وقالت بريطانيا “قدمت إيران منذ فترة طويلة الدعم العسكري والسياسي للمسلحين الحوثيين، وهي تتحمل المسؤولية عن تصرفات وكلائها وشركائها”.

(وكالات)