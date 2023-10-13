بريطانيا تنصح رعاياها بالانتقال إلى جنوب غزة بعد تهديدات الاحتلال

لندن: حدثت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إرشادات السفر لتطلب من مواطنيها في غزة اتباع الدعوات الإسرائيلية، والانتقال إلى جنوب غزة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وجاء في التحديث المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة أن “الجيش الإسرائيلي طلب صباح يوم 13 أكتوبر من جميع سكان غزة في شمالي وادي غزة التحرك إلى جنوب غزة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة”.

مضيفة: “ننصح باتباع هذه النصيحة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. نحن ندرك أن هذا الوضع سريع التغير وينطوي على مخاطر كبيرة”.

(رويترز)