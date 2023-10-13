سياسة | دولي | أوروبا

بريطانيا تنصح رعاياها بالانتقال إلى جنوب غزة بعد تهديدات الاحتلال

منذ ساعتين

حجم الخط
1

لندن: حدثت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إرشادات السفر لتطلب من مواطنيها في غزة اتباع الدعوات الإسرائيلية، والانتقال إلى جنوب غزة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وجاء في التحديث المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة أن “الجيش الإسرائيلي طلب صباح يوم 13 أكتوبر من جميع سكان غزة في شمالي وادي غزة التحرك إلى جنوب غزة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة”.

مضيفة: “ننصح باتباع هذه النصيحة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. نحن ندرك أن هذا الوضع سريع التغير وينطوي على مخاطر كبيرة”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول سلام:
    أكتوبر 13, 2023 الساعة 8:45 ص

    غريب ،،، لم نر تضامن وزير الخارجية البريطاني مع الرعايا البريطانيين في غزة،، ولا ارسال طائرات عسكرية لانقاذهم من القصف والابادة،، وانما العكس ، تزويد الاحتلال بالقنابل لقصفهم,,, الجنوب يقصف اكثر من الشمال،، والاحتلال الارهابي المزود بقنابل الشركاء الثقيلة يستهدف المدارس التي تجمع بها النازحون هربا من القصف،، مواسم الابادة بدأت في الشمال وستنتهي في الجنوب,,, يجب عدم تجمع سكان القطاع في اي مكان، والبقاء في مساكنهم،، لان التجمع يعني الابادة الاكيدة وتكرار مجازر صبر وشاتيلا,,, البقاء في المنازل هو افضل احتمالات النجاة,,, لان عليهم قصف كل منزل لابادة سكان غزة، بدل تجميعهم في منطقة وابادتهم دفعة واحدة,,

    رد

أخبار ذات صلة

بريطانيا ترسل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وطائرات تجسس لدعم إسرائيل
منذ 10 ساعات
الخارجية الروسية تحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية التصعيد في الشرق الأوسط
منذ 17 ساعة
ضرورة مواجهة حملة اللوبي الصهيوني لطمس صوت القضية الفلسطينية في بريطانيا
11 - أكتوبر - 2023
رفع علم فلسطين وإزالة علم الاحتلال من مبنى بلدية شيفيلد البريطانيةـ (فيديو)
11 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية