بريطانيا تنصح رعاياها بالانتقال إلى جنوب غزة بعد تهديدات الاحتلال

لندن: حدثت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إرشادات السفر لتطلب من مواطنيها في غزة اتباع الدعوات الإسرائيلية، والانتقال إلى جنوب غزة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
وجاء في التحديث المنشور على الموقع الإلكتروني للحكومة أن “الجيش الإسرائيلي طلب صباح يوم 13 أكتوبر من جميع سكان غزة في شمالي وادي غزة التحرك إلى جنوب غزة خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة”.
مضيفة: “ننصح باتباع هذه النصيحة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. نحن ندرك أن هذا الوضع سريع التغير وينطوي على مخاطر كبيرة”.
(رويترز)
غريب ،،، لم نر تضامن وزير الخارجية البريطاني مع الرعايا البريطانيين في غزة،، ولا ارسال طائرات عسكرية لانقاذهم من القصف والابادة،، وانما العكس ، تزويد الاحتلال بالقنابل لقصفهم,,, الجنوب يقصف اكثر من الشمال،، والاحتلال الارهابي المزود بقنابل الشركاء الثقيلة يستهدف المدارس التي تجمع بها النازحون هربا من القصف،، مواسم الابادة بدأت في الشمال وستنتهي في الجنوب,,, يجب عدم تجمع سكان القطاع في اي مكان، والبقاء في مساكنهم،، لان التجمع يعني الابادة الاكيدة وتكرار مجازر صبر وشاتيلا,,, البقاء في المنازل هو افضل احتمالات النجاة,,, لان عليهم قصف كل منزل لابادة سكان غزة، بدل تجميعهم في منطقة وابادتهم دفعة واحدة,,