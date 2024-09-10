 بريطانيا توقف العمل بالتأشيرات الإلكترونية للأردنيين بسبب “سوء الاستخدام”- (تغريدة)

لندن-“القدس العربي”: قررت الحكومة البريطانية وقف العمل بنظام التصاريح الإلكترونية (ETA) للأردنيين اعتباراً من اليوم الثلاثاء 10 أيلول/ سبتمبر 2024 ، وأعادت لندن متطلب الحصول على التأشيرة المسبقة لدخول المواطنين الأردنيين إلى أراضي المملكة المتحدة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن السفارة البريطانية في عمّان أعلنت قرار بلادها وقف العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية بسبب “سوء الاستخدام”.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة في بيان على حساب الوزارة بمنصة إكس، إن السلطات البريطانية قد عزت في رسالة من وزير الداخلية البريطاني موجهة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، قرارها إلى استمرار التجاوزات، وما سمته في الرسالة “سوء استخدام” هذه التسهيلات من قبل بعض المواطنين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة.

وأوضح القضاة أن الوزارة قامت بإجراء حوارٍ مع السلطات البريطانية، من خلال سفارة المملكة في لندن، لوضع حلول تعالج مخالفة بعض المواطنين المسافرين لقوانين الإقامة والهجرة البريطانية، إلا أن استمرار المخالفين في إساءة استخدام هذه التسهيلات، دفع السلطات البريطانية المختصة إلى إعادة النظر في نظام التأشيرات الإلكتروني، والعودة إلى العمل بنظام التأشيرة الاعتيادي السابق، كما كان معمولًا به ما قبل مطلع شباط الماضي.

وأكد القضاة أن القرار البريطاني قابل للتعديل بالمستقبل، وأن الحوار مستمر مع الجانب البريطاني لإعادة اعتماد نظام التأشيرات الإلكترونية السابق ETA ضمن شروط تلبي المتطلبات، مبيناً أن الغاية من هذا النظام هو تسهيل زيارة الأردنيين إلى الأراضي البريطانية.

وقال الناطق الرسمي إن الوزارة كانت قد شكلت منذ فترة طويلة فريق عمل من أجل تحسين تصنيف جواز السفر الأردني عالمياً، حيث تكللت جهودها نجاحاً برفع تصنيف جواز السفر الأردني عشر درجات وفق تصنيف Henley and Partner منذ عام2017 حتى عام 2024 وبما أسهم في تنقل الأردنيين بين دول العالم بسهولة ويسر.

وبرر الجانب البريطاني الرسمي القرار وفقاً لمصادر بزيادة عدد الأردنيين طالبي اللجوء في المملكة المتحدة أو في ايرلندا، علاوة على استغلال نظام التصريح الإلكتروني من قبل جماعات الجريمة المنظمة للتغرير بالأردنيين واستغلال الحدود الايرلندية لعمليات الاتجار بالبشر عبر أمريكا الجنوبية لوصول الأردنيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن السفارة البريطانية في عمّان قد أبلغتها رسميًا بقرار السلطات البريطانية وقف العمل اعتبارًا من ١٠ أيلول ٢٠٢٤، بنظام التأشيرة الإلكترونية ETA، الذي كانت السلطات البريطانية قد أعلنت عنه في مطلع شباط الماضي، لتسهيل منح التأشيرات إلكترونيًا… pic.twitter.com/KK7yLBrguZ — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 10, 2024

وضمن الأسباب التي قدمتها بريطانيا لوقف التصاريح للجانب الرسمي في الأردن، قيام مواطنين أردنيين حاصلين على التصريح الالكتروني بطلبات لجوء إلى إيرلندا على أنهم فلسطينيون.

وفي فبراير الماضي، كانت الخارجية الأردنية أعلنت في بيان لها، أنه وفي إطار الحرص المشترك على تنمية العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة الصديقة، وتسهيلا على المواطنين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة، أبلغت بريطانيا المملكة رسمياً بأنه بإمكان المواطنين الأردنيين التقدم لطلب تأشيرة الدخول لأراضيها إلكترونيا، اعتبارا من 1 شباط 2024.

وذكرت الخارجية الأردنية إلى أن السلطات البريطانية في رسالة وجهتها لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأن البدء بإصدار التأشيرات الإلكترونية .

وتعتبر تأشيرة السفر الإلكترونية صالحة لمدة عامين، ما دام جواز السفر صالحا، وفي حال تغيير أو تجديد جواز السفر، يتوجب إعادة تقديم طلب التأشيرة.

يشار إلى أن الأردن يعتبر من أوائل الدول المستفيدة من نظام التأشيرة الإلكترونية لدخول المملكة المتحدة.