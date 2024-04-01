بريطانيا: ثُلُث القوى العاملة من الذين تجاوزوا الخمسين

لندن – د ب أ: أظهرت دراسة جديدة في بريطانيا أن عدد الأشخاص الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً في البلاد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وتنمو بشكل أسرع من بين جميع الفئات العمرية الأخرى.

وذكرت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أن هناك 10.9 مليون شخص تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر لا يزالون يعملون، وهم بذلك يشكلون ثُلُث القوى العاملة في المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته شركة «ريست ليس» التي تقدم النصائح لكبار السن.

وقالت الشركة إن معدل توظيف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاماً ارتفع بنسبة 16% من 56% إلى 72% خلال الثلاثين عاماً الماضية، مما يدل على مساهمة هذه الفئة العمرية بشكل متزايد في القوى العاملة.

وأشار تحليلها للبيانات الرسمية إلى أن عدد الموظفين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكثر يقترب من معادلة عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاماً لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال ستيوارت لويس الرئيس التنفيذي للشركة «إن انخفاض معدلات الخصوبة والتقدم الطبي بالإضافة إلى مجموعة كاملة من التغيرات المجتمعية الأخرى التي حدثت على مدى عقود عديدة أدت إلى تحول جذري في التركيبة الديموغرافية لمكان العمل النموذجي اليوم».

وعلقت الدكتورة إميلي أندروز، من مركز «شيخوخة أفضل» الذي يقدم النصح لكبار السن «من المشجع أن نرى الأعداد المتزايدة لمن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً يساهمون بشكل متزايد في اقتصادنا ويساعدون في تلبية احتياجات العمل والمهارات على مدى الثلاثين عاماًًً الماضية.