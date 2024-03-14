بريطانيا: جدل حول تعريف جديد للتطرف “يستهدف منظمات معظمها إسلامية أو داعمة لفلسطين”

مايكل غوف، وزير المجتمعات المحلية الذي يقف وراء التعريف الجديد (أ ف ب)

لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده راجيف سيال وبن كوين ودانيال بوفي قالوا فيه إنه سيتم منع الوزراء وموظفي الخدمة المدنية من التحدث إلى أو تمويل المنظمات التي تقوض “نظام الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في المملكة المتحدة”، بموجب تعريف جديد للتطرف انتقدته هيئة مراقبة الإرهاب التابعة للحكومة وجماعات المجتمع المسلم.

وسيخبر مايكل غوف، وزير المجتمعات المحلية، البرلمان أنه يجب على المسؤولين النظر في ما إذا كانت المجموعة تحافظ على “الثقة العامة في الحكومة” قبل العمل معها.

وقالت مصادر حكومية إن المجموعات التي سيتم إلغاؤها فعليا من قبل الوزراء بسبب مخالفة التعريف الجديد سيتم تسميتها في الأسابيع المقبلة.

ومن المفهوم أنه لن تكون هناك عملية استئناف إذا وُصفت جماعة بأنها متطرفة، ومن المتوقع بدلا من ذلك أن تطعن الجماعات في قرار وزاري في المحاكم.

التعريف الجديد، الذي سيتم توزيعه عبر دوائر الحكومة، سيقول: “التطرف هو الترويج أو الترويج لأيديولوجية قائمة على العنف أو الكراهية أو عدم التسامح، والتي تهدف إلى: 1- إبطال أو تدمير الحقوق والحريات الأساسية للآخرين أو 2- تقويض أو قلب أو استبدال نظام المملكة المتحدة للديمقراطية البرلمانية الليبرالية والحقوق الديمقراطية أو 3- خلق بيئة متساهلة للآخرين عمدا لتحقيق النتائج في (1) أو (2)”.

وقالت المبادئ التوجيهية السابقة، التي نشرت في عام 2011، إن الأفراد أو الجماعات لا يتم تعريفهم على أنهم متطرفون إلا إذا أظهروا “معارضة صريحة أو نشطة للقيم الأساسية البريطانية، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح بين مختلف الأديان والمعتقدات”.

وقال غوف، الذي أشرف على صياغة التعريف الجديد، إن التعريف الجديد “سيضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية”.

لكن جوناثان هول، المراجع المستقل للحكومة لتشريعات تهديد الدولة، أعرب عن قلقه العميق، حيث أشار إلى الافتقار إلى الضمانات ووصف الأشخاص بالمتطرفين بموجب “مرسوم وزاري”.

جوناثان هول، المراجع المستقل للحكومة لتشريعات تهديد الدولة، أعرب عن قلقه العميق، حيث أشار إلى الافتقار إلى الضمانات ووصف الأشخاص بالمتطرفين بموجب “مرسوم وزاري”

وقال لصحيفة الغارديان: “يركز التعريف على الأفكار، على الأيديولوجية، وليس على الفعل. لذا فهو تحول عن التعريف السابق… إن نقل التركيز من العمل إلى الأيديولوجية أو الأفكار أمر مهم لأنني أعتقد أنه يحق للناس أن يتساءلوا: ‘ما هو دخل الحكومة فيما يعتقده الناس، ما لم يفعلوا شيئا بناء عليه؟'”.

“لا توجد هيئة استئناف، وحيثما يكون لديك هذا النقص في الضمانات، سيكون من المهم حقا التأكد من أن هذا التصنيف لا يمتد إلى مساحات أخرى”.

وأَضاف “إذا قالت الحكومة إن شخصا ما متطرف، وتقول بشكل أساسي ‘أنت غير مقبول’، فما الذي يمنع سلطة محلية أو هيئة عامة أخرى أو حتى هيئة خاصة من اتخاذ قرار بتبني ذلك أيضا؟”.

وقال بيان صادر عن وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات إن تعريف التطرف الجديد ليس قانونيا وسيتم استخدامه من قبل الإدارات والمسؤولين الحكوميين جنبا إلى جنب مع مجموعة جديدة من مبادئ التفاعل.

تهدف هذه المبادئ إلى التخفيف من مخاطر “القيام بتفاعل يقوض الأهداف الأساسية للحكومة المتمثلة في الحفاظ على الثقة العامة في الحكومة ودعم القيم الديمقراطية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

مسودة نسخة من البيان الوزاري لغوف، والتي اطلعت عليها صحيفة “الغارديان”، تذكر عدة مجموعات إسلامية بارزة، بما في ذلك المشاركة والتنمية الإسلامية (ميند) وكيج وأصدقاء الأقصى، و فايف بيلارز (الأركان الخمسة)، والرابطة الإسلامية في بريطانيا (ماب) بأنها ” قوى انقسام داخل المجتمعات الإسلامية”. وتقول الوثيقة، التي تحمل عنوان “مسودة بيان وزاري – تعريف جديد للتطرف ومبادئ المشاركة المجتمعية”، إن هناك “قلقا جديا” بشأن الحركة الاشتراكية الوطنية البريطانية، والبديل الوطني، وبريطانيا أولا لترهيب الأقليات.

ويواصل: “مع هذا التعريف الجديد، سنقوم بتقييم ما إذا كانت هذه المنظمات وغيرها تستوفي تعريفنا وسنتخذ الإجراء المناسب”.

لكن المصادر الإدارية لم تستجب لطلبات التعليق على الوثيقة أو محتوياتها.

وتستعد المنظمات الإسلامية، بما في ذلك المجلس الإسلامي في بريطانيا، لتقديم الحكومة إلى المراجعة القضائية بشأن تعريفها الجديد.

وقالت زارا محمد، الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، إن أيا من هؤلاء الذين وردت أسماؤهم من المرجح أن يطلبوا مراجعة قضائية وأن منظمتها قد تلجأ إلى مثل هذا اللجوء القانوني حتى لو لم يتم انتقادها بشكل مباشر في البرلمان.

وقد وصفت الحكومة نفسها بأنها تنتهج سياسة طويلة المدى تتمثل في “عدم التعامل” مع المجلس الإسلامي البريطاني، وهو أكبر منظمة جامعة في المملكة المتحدة تمثل 500 مسجد ومدرسة ومؤسسة خيرية.

وقالت: “سننظر بالتأكيد في [المراجعة القضائية]. ولأن الجانب الآخر من الأمر هو أنه تم استهدافنا بشكل غير عادل بسياسة فك الارتباط. إذا لم نعتبر مجموعة متطرفة، فلماذا لا تتعاملون معنا؟”

انتقدت سعيدة وارسي، عضوة مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، هذه الخطوة، ووصفتها بأنها “نهج فرق تسد” الذي يهدف إلى “توليد الانقسام وتشجيع عدم الثقة”.

وانتقدت سعيدة وارسي، عضوة مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، هذه الخطوة، ووصفتها بأنها “نهج فرق تسد” الذي يهدف إلى “توليد الانقسام وتشجيع عدم الثقة”.

ومن المفهوم أن الافتقار إلى التشاور واللغة الغامضة التي تستخدمها الحكومة سيكونان في قلب أي تحدٍ قانوني.

ويبدو أن التعريف الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس، هو نسخة مخففة من تلك المقترحة في الإحاطات الحكومية الأخيرة.

وأمضى الوزراء أياما في محاولة استكمال المقترحات وسط مجموعة متنافرة من الانتقادات من خبراء بارزين في مكافحة التطرف، بما في ذلك ثلاثة وزراء داخلية سابقين من حزب المحافظين.

وقال الأشخاص المشاركون في العملية إن الوزراء طلبوا مرارا وتكرارا المشورة من محامين داخليين مختلفين بعد أن تم إخطارهم بأن بعض المقترحات ستترك الوزراء عرضة للطعن القانوني.

ويأتي التغيير الشامل للتعريف في أعقاب خطاب ريشي سوناك المرتجل في داونينغ ستريت في الأول من آذار/ مارس، عقب فوز جورج غالاوي بالانتخابات الفرعية في روتشديل، وعودته للبرلمان بدعم من ناخبين مسلمين. وقد حذر سوناك فيه مما أسماها “القوى التي تحاول تمزيقنا”.