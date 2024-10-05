بريطانيا: حوادث الكراهية ضد المسلمين تصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عقد

لندن: ارتفعت حوادث معاداة الإسلام وكراهية المسلمين إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عقد من الزمن، وفقا لجمعية خيرية تراقب مثل هذه الحوادث.

وقالت منظمة “تل ماما” إنها سجلت 4971 حادثة كراهية وتمييز ضد المسلمين في العام الماضي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتابعت أن الحوادث، حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أخذت شكل سلوك مسيء بنسبة (63%).

وأوضحت أن نحو 27% من هذه الحوادث شملت ما وصفته بأنه سلوك تهديدي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المنظمة قولها إن معظم الحوادث وقعت في لندن وفي الشمال الغربي ويوركشاير وميدلاندز.

(وكالات)