بريطانيا: رهان التربّح من دماء الفلسطينيين!

نشرت وزيرة داخلية بريطانيا، سويلا برافرمان، مساء أول أمس الأربعاء، مقالة في صحيفة «تايمز» تتهم فيها قيادة شرطة لندن بـ»التحيّز» للمتظاهرين المؤيدين لوقف إطلاق نار في غزة، الذين وصفتهم بـ»العصابات الفلسطينية»، وذلك بعد موافقة قائد الشرطة، السير مارك راولي، على منح رخصة بمسيرة مناصرة للفلسطينيين في لندن يوم غد السبت.

حسب الناطق باسم الحكومة فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك «لم يوافق على مضمون المقال»، وأنه يعتقد أن الشرطة ستتصرف «بدون خوف أو تحيز»، ورغم أن هذه الحركة تنتهك القانون الوزاري فإن سوناك رفض أن يتخذ قرارا بإقالة برافرمان، وهو ما أدى إلى ردود فعل كبيرة.

مهم لفهم شخصية وزيرة الداخلية وتصرفاتها السياسية معرفة أنها متزوجة من رائيل برافرمان الذي تصفه بـ»عضو فخور في الجالية اليهودية»، وأن أحد قراراتها التي أثارت الجدل كان السماح بمسيرة لليمين العنصري المتطرّف (الذي يتغذى على كراهية الأقليات الإثنية والدينية)، ومحاولتها، بأكثر من طريقة، الضغط على السلطات الأمنية لمنع المسيرات المناهضة لهجمات إسرائيل ضد المدنيين في غزة، والتي وصفتها بأنها «مسيرات كراهية»!

«مسيرة كراهية» برافرمان للفلسطينيين جعلتها تخترق القانون الوزاري، وتهاجم آلاف عناصر الشرطة البريطانية عبر اتهامها إياهم بأنهم كانوا أكثر عنفا مع متظاهري اليمين المتطرف، وهي دعوة عملية لممارسة العنف ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، أو المناهضين لأفعال إسرائيل.

بعض محلّلي سلوكيات برافرمان رأوا فيها مزاودة يقصد منها التقرّب من اللوبي الإسرائيلي، وكذلك أوساط اليمين المتطرّف، في لعبة رهان تعمل فيها على إحراج رئيس الوزراء وإضعافه ليضطر إلى إقالتها من الحكومة، وهو ما قد يفتح الطريق لها لخوض معركة رئاسة حزب المحافظين وترؤس الحكومة.

منع المظاهرات السياسية في بريطانيا يعتمد، قانونيا، على معلومات استخبارية دقيقة تؤكد وجود أخطار أمنية، غير أن برافرمان ابتكرت سابقة جديدة تعتمد عمليا على تحيّزها الخاص ضد الفلسطينيين، واعتبارها عدم التزام الشرطة بأجندة الكراهية السياسية (والشخصية على ما يبدو) التي تحملها «تحيّزا» لصالح الفلسطينيين.

أحد أهم المسؤولين السابقين في قسم مناهضة الإرهاب، قال لصحيفة «الغارديان» أن إعطاء برافرمان رخصة لليمين المتطرّف عمل خطير أدى لتصعيد الخطر ضد أفراد الشرطة وللجمهور، وأنه يستوجب إقالتها، وقد كرّر حزبا العمال والليبراليين الديمقراطيين هذه الدعوة للإقالة، كما أن أغلب النواب المحافظين ابتعدوا عن مساندتها.

تبدو محاولة برافرمان التربّح من دماء الفلسطينيين مفضوحة، وهي ظاهرة يتسع عدد مستخدميها، كما حصل في المناظرة الثالثة بين المرشحين عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية عام 2024، حين تسابق المتنافسون، كما تقول صحيفة «واشنطن بوست»، على استخدام خطاب عنيف يطالب بـ»إحراق حماس»، فيما قام أحدهم، وهو حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، بمطالبة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بـ»الانتهاء من المهمة ضد هؤلاء الجزارين»!

أحد أفضل التوصيفات لفعلة برافرمان جاء من كولام ايستوود، رئيس حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي، الذي قال إن مقارنتها بين المسيرات التقليدية الأيرلندية ومسيرة الاحتجاج ضد القصف المرعب على المدنيين في غزة تعبّر عن «الجهل العدواني» لأنها تجهل الظروف التي يواجهها المدنيون في غزة، وتجهل دور الشرطة، وتجهل التاريخ المعقد وتقاليد المسيرات والاحتجاج في أيرلندا.