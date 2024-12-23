بريطانيا: روسيا ترهق الدفاعات الجوية الأوكرانية بمسيرات خادعة

لندن: قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الاثنين إن روسيا تستخدم بشكل متزايد مسيرات خادعة تحتوي على كمية محدودة من المتفجرات أو لا تحتوي على أي متفجرات في محاولة لإرهاق أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وقالت الوزارة على موقع “إكس” إنه خلال الفترة بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، كان ما يترواح بين 50% و60% من المسيرات الروسية مجرد مسيرات خادعة.

وتتسم المسيرات الخادعة بأنها أصغر حجما وأرخص من مسيرات “شاهد” الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا بشكل مكثف.

وتهدف روسيا من نشر هذه المسيرات الخادعة إلى الضغط على أنظمة الرادار الأوكرانية وإرباكها، مما يؤدي إلى إنهاك الدفاعات الجوية للبلاد.

وتابعت الوزارة البريطانية “من المحتمل أن تكون بعض أنظمة الخداع تحمل حمولة صغيرة من المتفجرات (تصل إلى 5 كيلوغرامات)، مما يجعلها أيضا خطيرة حال وصولها إلى هدف”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني وحده، أطلقت روسيا ما مجموعه 2300 طائرة بدون طيار ضد أوكرانيا. ويتزايد العدد بشكل كبير في كل شهر منذ يوليو/تموز.

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية تنشر بشكل منتظم معلومات عن سير الحرب منذ بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتتهم موسكو لندن بنشر معلومات مضللة.

(د ب أ)