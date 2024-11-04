بريطانيا.. ستارمر يتعهد بتخصيص المزيد من الأموال لوقف الهجرة غير النظامية

لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيضاعف تمويل وكالة الأمن الحدودية البريطانية، ويعتمد نهجا يعامل عصابات تهريب البشر مثل الشبكات الإرهابية، في محاولة منه لوقف عبور المهاجرين عبر القنال الإنكليزي في قوارب صغيرة.

وأضاف ستارمر، الإثنين، خلال اجتماع منظمة الإنتربول، أن العصابات المسؤولة عن الهجرة غير النظامية تشكل تهديدا جادا للأمن العالمي.

وقال إن “العالم بحاجة للاستيقاظ على خطورة هذا التحدي”، وأضاف “سنأخذ نهجنا في مكافحة الإرهاب، الذي نعرف أنه فعال، ونطبقه على العصابات”، وفقا لمقتطفات أصدرها مكتبه.

كما دعا إلى مزيد من التعاون بين وكالات إنفاذ القانون، وتنسيق أوثق مع الدول الأخرى، وصلاحيات “محسنة” غير محددة لجهات إنفاذ القانون.

ويعتزم ستارمر زيادة ميزانية قيادة الأمن الحدودية في المملكة المتحدة من 75 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار) إلى 150 مليون جنيه إسترليني (194 مليون دولار) على مدى عامين. وستُستخدم هذه الأموال لتمويل معدات المراقبة عالية التقنية و100 محقق متخصص.

يشار إلى 31 ألف مهاجر عبروا هذا العام وحتى الآن، القنال الإنكليزي، وهي واحدة من أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم، وهو أكبر عدد لجميع حالات العبور خلال عام 2023، رغم أنه أقل من عام .2022

(أ ب)