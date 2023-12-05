بريطانيا ستجري دوريات مراقبة جوية فوق إسرائيل وغزة لـ”تحديد أماكن الرهائن” 

صورة تظهر وابلاً من الصواريخ أُطلقت باتجاه إسرائيل في 4 ديسمبر، 2023- ا ف ب

لندن: أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع ستجري دوريات مراقبة جوية فوق شرق البحر المتوسط، تشمل العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة.

وقالت الحكومة إن الطائرات لن تكون مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مكلّفة فحسب بتحديد أماكن “الرهائن”.

وأضافت أنه لن يتم تزويد السلطات المعنية المسؤولة عن “تحرير الرهائن” سوى بالمعلومات المتصلة بإنقاذهم.

(رويترز)