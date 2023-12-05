لندن: أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع ستجري دوريات مراقبة جوية فوق شرق البحر المتوسط، تشمل العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة.
وقالت الحكومة إن الطائرات لن تكون مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مكلّفة فحسب بتحديد أماكن “الرهائن”.
وأضافت أنه لن يتم تزويد السلطات المعنية المسؤولة عن “تحرير الرهائن” سوى بالمعلومات المتصلة بإنقاذهم.
(رويترز)
اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام العصابة البريطانية التي سرقت أرض فلسطين و سلمتها لقطعان الصهاينة الملاعين منذ 1919 🇵🇸✌️🤕🔥🐒🔥🐒🔥🐒🚀
من هنا يضحك على من، أو من هنا، أخبث مِن مَن، أو من هنا، يصعد على أكتاف، وعلى حساب من، كل ذلك؟!
بين الكيان الصهيوني وبريطانيا، فيما ورد من معلومات تحت عنوان (بريطانيا ستجري دوريات مراقبة جوية فوق إسرائيل وغزة لـ”تحديد أماكن الرهائن”) https://www.alquds.co.uk/?p=3271861
لأن أسلوب المخابرات، أساسه التسريب الإعلامي، من أجل التغطية على شيء، أو حرف بوصلة التفكير إلى شيء آخر،
ومن هنا سيتحمل ميزانية (التمويل)، لتغطية تكاليف كل هذه الجهود (دافع ضرائب أي دولة أو جمهورية أو مملكة)؟!
بمعنى آخر يا سعد، أبا صهيب، وتعليق على ما استلمت منك ومن مأمون عباس الدوري،
الآن زاوية رؤية العراقي (طايس الجميلي) في أحد دول مجلس التعاون في الخليج، والتي أدت إلى قيام لجنة مسلمي أفريقيا، تحت قيادة د عبدالرحمن السميط (أبا صهيب)،
أم زاوية رؤية وزير الدفاع الأمريكي في موضوع تسريب أخبار، عن (داعش ضد ماعش) في المناطق التي للقوات الأمريكية اليد العُليا بها، هي الأصح؟!🤣🤭
لك مطلق الحرية في الإختيار، ما بعد نجاح تنفيذ 7/10/2023 في (فلسطين)،
إن لم يكن لك حرية بعد نجاح تنفيذ 11/9/2001 في (أمريكا)، وظهور مبدأ من ليس معنا فهو ضدنا، والتي بسببها تم إحتلال أفغانستان والعراق، وبعد 20 عام رجعت طالبان إلى حكم (أفغانستان)، فهل هذا يعني أن البعث، سيعود إلى حكم (العراق)، أليس كذلك، أم لا؟!🤨😉
🤑🙉🙈🙊🧠🤖
بينما بعض الدول العربية يقيمون مهرجانات ماجنة للغناء والرقص!!!!!، أي ذل ومهانة وضعف وعمالة وجبن وصل اليه بعضهم!!!!