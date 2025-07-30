بريطانيا ستراجع قرار الاعتراف بفلسطين في سبتمبر

لندن – «القدس العربي»ووكالات: واجهت بريطانيا سلسلة انتقادات ومزاعم من جانب إسرائيل والولايات المتحدة بعد إعلانها الثلاثاء عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول / سبتمبر المقبل في حال لم توقف دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة، وتمتنع عن ضم الضفة الغربية، وتتخذ خطوات في مسار السلام.

وتزامن ذلك أيضا مع انتقادات داخلية في بريطانيا نفسها، بسب الشروط التي وضعتها حكومة حزب العمال على هذا الاعتراف، حيث عدّته أحزاب سياسية ممثلة في مجلس العموم (البرلمان) خطوة ناقصة.

فقد رفضت الحكومة البريطانية انتقادات وجهت إليها بأنها تكافئ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال تعقيبا إنه لا يعتقد أنه «ينبغي مكافأة» «حماس» بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وفي إسرائيل ادعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تدوينة بالإنكليزية على حسابه في منصة «أكس»، أن «ستارمر يكافئ إرهاب «حماس» ويعاقب ضحاياها».

ومضى في مزاعمه: «دولة جهادية (دولة فلسطينية) على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غدا.. استرضاء الجهاديين يفشل دائما.. وسيفشل معكم أيضا. هذا لن يحدث (يقصد إقامة دولة فلسطينية)».

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تل أبيب «ترفض تصريح رئيس وزراء بريطانيا». ونددت بما قالت إنه «تغيير موقف الحكومة البريطانية في هذا التوقيت، في أعقاب الخطوة الفرنسية والضغوط السياسية الداخلية في بريطانيا».

لندن ردّت على انتقادات ترامب ونتنياهو

وردا على سؤال حول هذا الانتقاد، قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، التي كلفتها الحكومة بالرد على الأسئلة في سلسلة من المقابلات الإعلامية الأربعاء، «هذه ليست مكافأة لحماس».

وأضافت «حماس منظمة إرهابية حقيرة ارتكبت فظائع مروعة. الأمر يتعلق بالشعب الفلسطيني. يتعلق بأولئك الأطفال الذين نراهم في غزة يتضورون جوعا حتى الموت». وتابعت «علينا أن نزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة». وقال مسؤول حكومي بريطاني إن الأثر المباشر لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية ربما يتمثل في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف أن بريطانيا تستضيف حاليا بعثة دبلوماسية فلسطينية في لندن والتي يمكن ترقيتها إلى سفارة، مشيرا إلى أن لندن ربما تفتح في نهاية المطاف سفارة لها في الضفة الغربية.

وقال أزرائيل بيرمانت، الباحث في معهد العلاقات الدولية في براغ، إن خطوة ستارمر «ستزيد من عزلة إسرائيل لكنها لن تغير شيئا على أرض الواقع».

وقالت برونوين مادوكس، الرئيسة التنفيذية لمركز تشاتام هاوس للأبحاث، إن هذه الخطوة تضع بريطانيا في صدارة الدول التي تسعى للتفاوض على حل، لكن ستارمر ربما «أربك الأمور باستخدامه الاعتراف كتهديد لإسرائيل، في حين أنه هدف للسياسة الخارجية البريطانية».

اسكتلندا‭ ‬وأحزاب‭ ‬بريطانية‭ ‬تنتقد‭ ‬الاعتراف‭ ‬المشروط‭ ‬وتدعو‭ ‬لفرض‭ ‬حظر‭ ‬سلاح‭ ‬

وأضافت «ربما كان من الأفضل له استخدام تهديدات أخرى، مثل فرض عقوبات أو فرض قيود على الأسلحة على إسرائيل بسبب الأزمة الحالية في غزة، لدفعها إلى تغيير سلوكها هناك». وعبرت «هيئة نواب اليهود البريطانيين»، وهي أكبر منظمة للدفاع عن حقوق اليهود في بريطانيا، عن مخاوفها من عدم وضع شروط واضحة مماثلة لحركة «حماس» التي لا تزال تحتجز 50 رهينة منذ الهجوم الذي قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وعندما سُئلت وزيرة النقل البريطانية عما إن كان الاعتراف مشروطا بالإفراج عن الرهائن، قالت إن الحكومة ستراجع في أيلول / سبتمبر ما إذا كانت ستمضي قدما في الاعتراف، مشيرة إلى أن بريطانيا تطالب منذ فترة طويلة بضرورة إطلاق سراح «حماس» للرهائن.

في المقابل، رفضت أحزاب وجمعيات قرار الحكومة البريطانية المشروط. وقال جريمي كوربين، النائب المستقل والزعيم السابق لحزب العمال، ومؤسس «حزب يور بارتي» (هذا حزبك)، في تغريدة على منصة «أكس» إن «الاعتراف بدولة فلسطين ليس ورقة مساومة. وليس تهديدًا. بل هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني».

وأضاف « تبقى مطالبنا من هذه الحكومة المخزية كما هي: أوقفوا جميع مبيعات السلاح لإسرائيل، فرضوا عقوبات واسعة النطاق، وأوقفوا الإبادة الجماعية، الآن». وقالت شريكته في تأسيس الحزب، النائبة عن جنوب كوفنتري، المستقيلة من حزب العمال، زارا سلطانة، إن قرار ستارمر «استعراض دعائي يسمح باستمرار الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل».

وأضافت بعد أن شاركت على منصة «اكس» أيضا تغريدة لوزير الخارجية البريطاني دافيد لامي، «في الوقت نفسه، يرفض ديفيد لامي طرد السفير الإسرائيلي، أو إنهاء جميع أشكال التجارة، أو فرض حظر كامل على الأسلحة، أو إيقاف رحلات المراقبة أو تدريب الجنود الإسرائيليين من قبل المملكة المتحدة. الإيماءات الفارغة لا تخدع أحدًا. مكانه في لاهاي».

أحزاب

أما «حزب الخضر»، فقال في تغريدة إن «كير ستارمر يستخدم أرواح الفلسطينيين كورقة مساومة من خلال اشتراط الاعتراف بدولة فلسطين بشروط معين».

وأضاف أن «اللعب بألعاب سياسية انتهازية أثناء وقوع إبادة جماعية أمر مخزٍ»، و»على حكومة المملكة المتحدة أن تعترف بدولة فلسطين الآن».

وفي موقف مماثل، رغم ترحيبه، قال «حزب الديمقراطيين الأحرار» في تغريدته «لم يعد هناك مجال للإنكار. يجب على الحكومة أن تكشف عن الرأي القانوني الذي حصلت عليه بشأن الحصار المروع الذي يفرضه نتنياهو على المساعدات إلى غزة».

ورحّب الحزب بخطوة الحكومة البريطانية بوصفها «الخطوة الأولى» لكنه حث «كير ستارمر على المضي قدمًا والاعتراف بفلسطين فورًا».

وقال «ثمة حاجة إلى تحرك أكبر بكثير لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، بما في ذلك الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية».

اسكتلندا

أما جوم سويني، رئيس الوزراء الاسكتلندي، (الحزب الوطني الأسكتلندي)، فرحّب في تغريدة بـ»التزام حكومة المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مشروطًا»، وفقا لما قاله.

وأضاف «يجب أن يكون الاعتراف واضحًا، لا رجعة فيه، ومدعومًا بفرض عقوبات على إسرائيل»، و«يجب على إسرائيل أن توافق على وقف إطلاق النار فورًا وتسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة لوقف المجاعة». وقال حمزة يوسف، رئيس الوزراء الأسكتلندي السابق، في تغريدة، إن «الدولة هي حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ولا يجوز أن يكون مرهونًا بأفعال قوة الاحتلال».

وأضاف «نحن في حاجة إلى حظر كامل على الأسلحة وفرض عقوبات فعالة للضغط على إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات العاجلة إلى غزة». وقال المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مظلة للأقلية المسلمة في البلاد، إن شرط الاعتراف يتناقض مع موقف الحكومة المعلن بأن إقامة الدولة حق ثابت للشعب الفلسطيني.

السفير الفلسطيني

وفي بيان نشره على منصة «اكس»، باسم بعثة فلسطين في المملكة المتحدة، قال الدكتور حسام زملط، السفير الفلسطيني في لندن، إن هذه الخطوة تحمل «وزنًا تاريخيًا وأخلاقيًا خاصًا. فهي تمثل خطوة ذات مغزى في معالجة الظلم العميق المتجذر في إعلان بلفور إبّان الحقبة الاستعمارية والعقود التي تلت من الإنكار المنهجي لحقوق الشعب الفلسطيني. إنها تصحيح لأكثر من قرن من التجريد من الأرض والحرية والحياة الذي تعرّض له الشعب الفلسطيني».

وأضاف «يجب فهم الاعتراف على أنه خطوة نحو ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة العالمية، وإنهاء الاحتلال غير القانوني، وتمهيد الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قضية اللاجئين». وتابع «ليس الاعتراف حلاً منفردًا، بل يجب أن يُرافقه التطبيق الكامل والمتساوي للقانون الدولي، بدءًا بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة فورًا، يليها إعادة الإعمار والمساءلة الكاملة عن جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني».