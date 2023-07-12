بريطانيا ستزود أوكرانيا بذخيرة ومركبات و65 مليون دولار لإصلاح المعدات العسكرية

قالت الحكومة البريطانية إنها ستزود أوكرانيا بأكثر من 70 مركبة قتالية ولوجستية وآلاف القذائف لدبابات “تشالنجر 2” وحزمة دعم قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (64.7 مليون دولار) لإصلاح المعدات العسكرية.

وأضافت بريطانيا أمس الثلاثاء أن من المنتظر أن يوقع أعضاء مجموعة السبع اتفاقا إطاريا جديدا اليوم الأربعاء سيقدم لأوكرانيا التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل وسيجري إعلان تفاصيل الاتفاق لاحقا. وتضم مجموعة السبع كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا.

ويعقد قادة حلف شمال الأطلسي قمة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في الوقت الذي يتعثر فيه هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية.

(رويترز)